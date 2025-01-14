«На свой страх и риск»: «Белгороддорстрой» не сдал мост в парке Белгорода к 2025 году

Posted 14 января, 15:22
Published 14 января, 15:22
Modified 14 января, 15:27
Updated 14 января, 15:27
Исполняющий обязанности руководителя «Управления капитального строительства» Белгорода Игорь Лютенко принял работы по третьему этапу реконструкции центрального парка. По документам закупки, на этом этапе должны были делать пешеходный мост, провести озеленение, установить МАФы, оборудовать летний кинотеатр. Последний всё-таки возвели, и сейчас там можно пройтись, чтобы присесть на одну из ступенек покрытого снегом амфитеатра.
А вот с пешеходным мостом возле фонтана «Кувшинка» всё сложнее. В начале декабря журналистка Бел.Ру попыталась выяснить, кто занимается работами, тогда результаты электронного аукциона ещё не появились, на месте рабочие не смогли рассказать, на какую фирму они работают, паспорт объекта на месте мы не нашли, однако на входе в парк был установлен старый паспорт — ещё первого этапа реконструкции.
Главный редактор Бел.Ру Евгений Грицков решил убедиться в том, что мост всё ещё огорожен и даже не доделан. Перил у конструкции нет.
По закупке работы третьего этапа должны были завершить 20 декабря 2024 года, но сроки перенесли на 31 декабря того же года, однако прогресса в работе не видно. О новых переносах сроков сдачи ничего неизвестно.
Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с подрядчиком, чтобы выяснить причины задержки, но после нескольких перенаправлений к новым специалистам, которые точно должны помочь, и оставленного номера телефона, чтобы нужный человек перезвонил, никаких комментариев добиться не удалось. На следующий день, 14 января, принявшая звонок сотрудница «Белгороддорстроя» заявила, что сейчас все на совещании и будут они там все до обеда.
Под конец дня нам наконец удалось связаться с представителем компании. Во избежание каких либо упущений или недопониманий часть диалога мы опубликуем полностью:
Белгороддорстрой: Мы продолжаем строить 4-ю очередь. Заканчиваем.
Бел.Ру: 4-ю очередь. Это отдельный контракт на 4-ю очередь?
Белгороддорстрой: Да, мы делаем на свой страх и риск. Будут торги. Если выиграем, то выиграем.
Бел.Ру: А, то есть уже работы идут. А торги ещё не проведены?
Белгороддорстрой: Сейчас работы по парку не идут. Они как были, так и закончены, не достроено всё, стоит. Будут торги, будет 4-я очередь, и то, что не достроено, будут достраивать дальше. Там есть 5-я.
На вопрос о приёмке пешеходного моста, по которому мэрия неоднократно заверяла, что его возведут до конца 2024 года, представитель компании ответил:
«У нас нет актов о приёмке пешеходного моста. А госзакупки, контракт не обнулён? Он не может там висеть. Вы что-то не так смотрите? Пешеходный мост не сдан. Не принят на обслуживание».
Стоимость работ по третьему этапу реконструкции главного парка Белгорода, напомним, оценили в 285 млн рублей. Акты о приёмке работ по этапу подписали 20 декабря. При этом в документах закупок городского УКС не указывают, какие работы полагается провести по каждому из этапов — просто загружают весь проект реконструкции.
Напомним, что «Белгороддорстрой» учредили Мадат и Рубен Дарчиняны. За 20 лет работы фирмы они заключили 376 контрактов с управлением капитального строительства Белгорода на общую сумму 11,9 млрд рублей. А ещё 367 работ фирма Дарчинянов провела по контрактам с управлением дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Сумма тут вдвое больше — 23,9 млрд рублей.
По подсчётам редакции Бел.Ру, в 2024 году с фирмой УКС подписал контракты на 1,9 млрд рублей. Кроме вышеописанного центрального парка, есть ещё и благоустройство набережной «Берега» на реке Северский Донец. Но не только рекреационными зонами может зарабатывать компания Дарчинянов. За прошедший год они получили 183 млн рублей за ремонт дорог, в частности на ремонт малой Богданки.
В нашем топе подрядчиков, которые работали в Белгороде в 2024 году, «Белгороддорстрой» занял первое место, получив больше всего средств из бюджета через управление капитального строительства.