«На свой страх и риск»: «Белгороддорстрой» не сдал мост в парке Белгорода к 2025 году

Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с подрядчиком, чтобы выяснить причины задержки, но после нескольких перенаправлений к новым специалистам, которые точно должны помочь, и оставленного номера телефона, чтобы нужный человек перезвонил, никаких комментариев добиться не удалось. На следующий день, 14 января, принявшая звонок сотрудница «Белгороддорстроя» заявила, что сейчас все на совещании и будут они там все до обеда.