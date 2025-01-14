Каким категориям участников СВО выдают бесплатную землю в Белгородской области?

Posted 14 января, 17:21
Published 14 января, 17:21
Modified 14 января, 17:24
Updated 14 января, 17:24
Во время вечернего обращения губернатор сообщил, что от многих белгородцев поступает следующий вопрос: «Каким категориям участников СВО предоставляют бесплатные участки в Белгородской области?».
Гладков ответил, что отдельных категорий нет.
«Всем, кто сейчас воюет с оружием в руках, всем участникам СВО Белгородской области, если они хотят построить своё жилье, мы будет предоставлять бесплатные земельные участки».
Вячеслав Гладков
При этом глава региона добавил, что на этой земле должно начаться строительство, которое необходимо будет завершить в течение трёх лет. Кроме этого, перепродавать выданную землю участники СВО не смогут.
Подробнее о мерах поддержки участникам СВО — в нашем материале.