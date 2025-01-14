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Posted 14 января, 17:21

Published 14 января, 17:21

Modified 14 января, 17:24

Updated 14 января, 17:24

Гладков рассказал о предоставлении бесплатных участков участникам СВО

Каким категориям участников СВО выдают бесплатную землю в Белгородской области?

14 января 2025, 17:21
Фото: 1MI.

Гладков рассказал о предоставлении бесплатных участков участникам СВО

Сюжет
СВО
На вопрос глава региона Вячеслав Гладков ответил во время вечернего сообщения в соцсетях. Он также озвучил требования, которые должны выполнить участники СВО, когда получат землю.

Во время вечернего обращения губернатор сообщил, что от многих белгородцев поступает следующий вопрос: «Каким категориям участников СВО предоставляют бесплатные участки в Белгородской области?».

Гладков ответил, что отдельных категорий нет.

«Всем, кто сейчас воюет с оружием в руках, всем участникам СВО Белгородской области, если они хотят построить своё жилье, мы будет предоставлять бесплатные земельные участки».
Вячеслав Гладков

При этом глава региона добавил, что на этой земле должно начаться строительство, которое необходимо будет завершить в течение трёх лет. Кроме этого, перепродавать выданную землю участники СВО не смогут.

Подробнее о мерах поддержки участникам СВО — в нашем материале.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Земельные участки#Жилищное строительство#СВО#Поддержка участников СВО
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