Как похудеть правильно: советы врача-диетолога

Каждый продукт питания имеет свою энергетическую ценность. Для удобства она считается в калориях. Например, одно яблоко весом 150 граммов содержит около 70 ккал. На первый взгляд кажется, что число калорий не столь важно, но на практике именно их количество определяет, сколько энергии будет использовано и сколько сохранится в организме в виде жировых отложений.