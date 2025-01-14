«Еврологистик» сдался: бывший белгородский перевозчик мусора банкротится из-за долгов

По всей видимости, это связано с расторжением контракта между «Еврологистиком» и компанией «АС-Строй», о чём свидетельствует запись о «расторжении договора лизинга». 9 января у бывшего белгородского оператора по вывозу ТКО истёк срок лизинга техники, а большая часть мусоровозов была оформлена именно под этот договор.