«Еврологистик» сдался: бывший белгородский перевозчик мусора банкротится из-за долгов

Posted 14 января, 07:34
Published 14 января, 07:34
Modified 14 января, 07:36
Updated 14 января, 07:36
Информация о том, что компания «Еврологистик» планирует обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом, появилась на сайте Федресурс.
По всей видимости, это связано с расторжением контракта между «Еврологистиком» и компанией «АС-Строй», о чём свидетельствует запись о «расторжении договора лизинга». 9 января у бывшего белгородского оператора по вывозу ТКО истёк срок лизинга техники, а большая часть мусоровозов была оформлена именно под этот договор.
Проблемы у компании начались ещё в конце 2023 года. Часть техники парка оказалась неисправна, из-за чего нарушился график вывоза мусора. К лету ситуация обострилась. Белгородцы начали массово жаловаться на «мусорные горы» во дворах. Хуже всего обстояли дела в Белгороде, Белгородском районе и особенно в Старом Осколе.
В итоге власти решили расторгнуть контракт с «Еврологистиком». На его место пришла дочерняя компания «Экотранса». Он был основным региональным перевозчиком ТКО ещё до прихода на рынок своего конкурента. Оперштаб решил не проводить торги, чтобы быстрее определиться с подрядчиками.
С ноября в регионе работают три перевозчика: ООО «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС», ООО «Коммунальщик». Отдельные муниципалитеты решили организовать собственные коммунальные предприятия. Они начали действовать в качестве субподрядных организаций.
«Еврологистик» начал судиться с ЦЭБом. В конце декабря компания подала к Центру экологической безопасности два иска: один на 558 миллионов, второй — на более чем 60 миллионов рублей.
На конец 2024 года ситуация с мусором в Белгородской области стабилизировалась. Об этом заявил министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. Мусоровозов на линиях достаточно, но ощущается дефицит водителей.
Мусорную проблему Бел.Ру включили в список самых запоминающихся событий прошедшего 2024 года. Подробнее о других можете прочитать в этом материале.