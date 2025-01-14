bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 07:34

Published 14 января, 07:34

Modified 14 января, 07:36

Updated 14 января, 07:36

Перевозчик «Еврологистик» объявил о процедуре банкротства

«Еврологистик» сдался: бывший белгородский перевозчик мусора банкротится из-за долгов

14 января 2025, 07:34
Фото: Лариса Ульяненко. gubkin.city.

Перевозчик «Еврологистик» объявил о процедуре банкротства

Сюжет
Банкротство
Бывший белгородский оператор по вывозу мусора всё-таки решил банкротиться. Как «Еврологистик» не справился с задачей и создал «мусорную проблему» в области?

Информация о том, что компания «Еврологистик» планирует обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом, появилась на сайте Федресурс.

По всей видимости, это связано с расторжением контракта между «Еврологистиком» и компанией «АС-Строй», о чём свидетельствует запись о «расторжении договора лизинга». 9 января у бывшего белгородского оператора по вывозу ТКО истёк срок лизинга техники, а большая часть мусоровозов была оформлена именно под этот договор.

Проблемы у компании начались ещё в конце 2023 года. Часть техники парка оказалась неисправна, из-за чего нарушился график вывоза мусора. К лету ситуация обострилась. Белгородцы начали массово жаловаться на «мусорные горы» во дворах. Хуже всего обстояли дела в Белгороде, Белгородском районе и особенно в Старом Осколе.

В итоге власти решили расторгнуть контракт с «Еврологистиком». На его место пришла дочерняя компания «Экотранса». Он был основным региональным перевозчиком ТКО ещё до прихода на рынок своего конкурента. Оперштаб решил не проводить торги, чтобы быстрее определиться с подрядчиками.

С ноября в регионе работают три перевозчика: ООО «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС», ООО «Коммунальщик». Отдельные муниципалитеты решили организовать собственные коммунальные предприятия. Они начали действовать в качестве субподрядных организаций.

«Еврологистик» начал судиться с ЦЭБом. В конце декабря компания подала к Центру экологической безопасности два иска: один на 558 миллионов, второй — на более чем 60 миллионов рублей.

На конец 2024 года ситуация с мусором в Белгородской области стабилизировалась. Об этом заявил министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. Мусоровозов на линиях достаточно, но ощущается дефицит водителей.

Мусорную проблему Бел.Ру включили в список самых запоминающихся событий прошедшего 2024 года. Подробнее о других можете прочитать в этом материале.

«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа больше 600 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Претензий больше не имею: «Экотранс» отозвал банкротный иск к «Еврологистику»Ушёл и забрал: в Белгородской области возникла проблема с контейнерами для мусораКак ЦЭБ выбирал «Еврологистик»: суд снова поддержал решение ФАС
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Банкротство#Мусор#Белгород#ТКО#Белгородский бизнес#Еврологистик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика