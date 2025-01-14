«Это катастрофа»: Гладков обрушился с критикой на министра спорта Жигалову

Posted 14 января, 07:45
Published 14 января, 07:45
Modified 14 января, 09:05
Updated 14 января, 09:05
Белгородцы хотели записать пятилетних близнецов в секцию областного учреждения для занятий спортом, но столкнулись с высокой ценой: за двух детей в месяц просят платить 4 тысячи рублей. При этом многодетным семьям полагается скидка всего в 20%.
Такое заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова удивило. В высокой стоимости он обвинил министра спорта региона Наталью Жигалову.
«Если честно, не поверил, что в наших учреждениях собирают деньги, потому что объекты построены за счёт Белгородской области. Задача — вовлечение детей в занятия спортом. И когда у нас отдельные министры, например, спорта, считают, что создание мотивации — это сбор денег с первых лет жизни, то для меня это, мягко скажем, удивительно. Если для Жигаловой это естественный процесс, то для меня — катастрофа государственной политики», — пожурил чиновницу глава региона.
Губернатору подтвердили слова пожаловавшейся белгородки, поэтому он пообещал отправить в учреждение комиссию для разбирательства.
Добавим, что в декабре 2024 года Гладков поручил министерству спорта сделать занятия в бассейнах бесплатными для участников СВО, семей погибших жителей, а также для раненых белгородцев. Такая мера соцподдержки начала действовать с 1 января.