Три года назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о создании Белгородской Народной Республики (БНР)* и о присоединении региона к Воронежской области. Он назвал эти новости ложью, призвав жителей ориентироваться на официальные источники.