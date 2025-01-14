Движение «Белгородская Народная Республика» признали террористическим

Posted 14 января, 10:23
Published 14 января, 10:23
Modified 14 января, 10:27
Updated 14 января, 10:27
В конце 2024 года движение «Белгородская Народная Республика (БНР)» было признано террористическим. Это решение было зафиксировано в реестре ФСБ России под номером 60, заметил «Фонарь».
Верховный суд России признал движение террористическим 22 ноября 2024 года, решение вступило в силу 28 декабря.
Три года назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о создании Белгородской Народной Республики (БНР)* и о присоединении региона к Воронежской области. Он назвал эти новости ложью, призвав жителей ориентироваться на официальные источники.
Позже на сайте министерства сельского хозяйства Белгородской области появилась карта, на которой вместо Белгородской области было указано совсем другое название. Инцидент вызвал обсуждения в СМИ, однако власти объяснили его ошибкой, возникшей из-за карты проекта OpenStreetMap.
Также в украинских Telegram-каналах появился фейк о том, что на противотанковых пирамидах в Белгородской области якобы появилась надпись с указанием запрещённого формирования
*признано террористическим и запрещено на территории России