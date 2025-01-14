bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 10:23

Published 14 января, 10:23

Modified 14 января, 10:27

Updated 14 января, 10:27

Ещё одну организацию признали террористической

Движение «Белгородская Народная Республика» признали террористическим

14 января 2025, 10:23
Фото: 1MI. Ещё одну организацию признали террористической
Соответствующая запись появилась в реестре ФСБ России. Решение актуально с конца 2024 года.

В конце 2024 года движение «Белгородская Народная Республика (БНР)» было признано террористическим. Это решение было зафиксировано в реестре ФСБ России под номером 60, заметил «Фонарь».

Верховный суд России признал движение террористическим 22 ноября 2024 года, решение вступило в силу 28 декабря.

Три года назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о создании Белгородской Народной Республики (БНР)* и о присоединении региона к Воронежской области. Он назвал эти новости ложью, призвав жителей ориентироваться на официальные источники.

Позже на сайте министерства сельского хозяйства Белгородской области появилась карта, на которой вместо Белгородской области было указано совсем другое название. Инцидент вызвал обсуждения в СМИ, однако власти объяснили его ошибкой, возникшей из-за карты проекта OpenStreetMap.

Также в украинских Telegram-каналах появился фейк о том, что на противотанковых пирамидах в Белгородской области якобы появилась надпись с указанием запрещённого формирования

*признано террористическим и запрещено на территории России

Уместно ли «Укрытие» на этикетке? Белгородку возмутило название пива в местном баре
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?Угроза терроризма? Почему белгородцев пускают в больницы только в определённое времяМины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*
#Анна Селищева#Общество#Россия#Терроризм#Белгород#Террористическая организация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика