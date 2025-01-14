Дешевле, чем борщ? Сколько стоит приготовить щи в Белгородской области

Posted 14 января, 10:47
Published 14 января, 10:47
Modified 14 января, 10:47
Updated 14 января, 10:47
Стоимость ингредиентов для жителей Белгородской области рассчитали с помощью мониторинга цен от Росстата. Для этого взяли рецепт из советской книги: на 10-12 порций необходимо по 500 грамм говядины и капусты, две-три моркови, одна-две луковицы, по 200 грамм помидоров и картофеля.
Если средняя стоимость всех продуктов на щи по России составляет 436 рублей, то в Белгородской области эта сумма меньше примерно на сотню — блюдо обойдётся в 339 рублей, подчитали аналитики Bankiros.ru.
Рецепт по стране обойдётся дешевле жителям только двух регионов: Тывы и Омской области — там щи стоят 333 и 332 рубля соответственно. Больше всего потратят на Чукотке — 868 рублей.
Добавим, что специалисты подсчитывали стоимость и других продуктов. Например, набор от похмелья белгородцам обойдётся в 300 рублей, холодец — в 566 рублей, оливье — в 228 рублей и борщ — 398 рублей.