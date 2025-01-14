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Posted 14 января, 10:47

Published 14 января, 10:47

Modified 14 января, 10:47

Updated 14 января, 10:47

Щи в Белгородской области — не самое дорогое блюдо

Дешевле, чем борщ? Сколько стоит приготовить щи в Белгородской области

14 января 2025, 10:47
Фото: Изображение Midjourney. Щи в Белгородской области — не самое дорогое блюдо

Белгородцы смогут приготовить щи дешевле, чем в остальных регионах ЦФО

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Новости Белгорода
В какую сумму обошлись ингредиенты для щей? Подчитали аналитики.

Стоимость ингредиентов для жителей Белгородской области рассчитали с помощью мониторинга цен от Росстата. Для этого взяли рецепт из советской книги: на 10-12 порций необходимо по 500 грамм говядины и капусты, две-три моркови, одна-две луковицы, по 200 грамм помидоров и картофеля.

Если средняя стоимость всех продуктов на щи по России составляет 436 рублей, то в Белгородской области эта сумма меньше примерно на сотню — блюдо обойдётся в 339 рублей, подчитали аналитики Bankiros.ru.

Рецепт по стране обойдётся дешевле жителям только двух регионов: Тывы и Омской области — там щи стоят 333 и 332 рубля соответственно. Больше всего потратят на Чукотке — 868 рублей.

Добавим, что специалисты подсчитывали стоимость и других продуктов. Например, набор от похмелья белгородцам обойдётся в 300 рублей, холодец — в 566 рублей, оливье — в 228 рублей и борщ — 398 рублей.

Сколько белгородцы потратят денег на набор от похмелья?
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