Дешевле, чем борщ? Сколько стоит приготовить щи в Белгородской области

Стоимость ингредиентов для жителей Белгородской области рассчитали с помощью мониторинга цен от Росстата. Для этого взяли рецепт из советской книги: на 10-12 порций необходимо по 500 грамм говядины и капусты, две-три моркови, одна-две луковицы, по 200 грамм помидоров и картофеля.