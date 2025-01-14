Держалась только на ней? Белгородцы требуют вернуть уволенного директора гимназии №51

Posted 14 января, 05:00
Published 14 января, 05:00
Modified 14 января, 05:00
Updated 14 января, 05:00
Если даже прокуратура не может восстановить в должности директора гимназии №51, это теперь пробуют сделать родители. По их словам, Людмилу Бойченко уволили без причин и вынудили подписать бумаги.
Скандал с увольнением директоров общеобразовательных учреждений в Белгороде прогремел в июле. Возвратиться на рабочее место у педагогов не получилось даже через суд, несмотря на то, что при проверке прокуратура ранее выявила нарушения, опротестовала приказы и внесла представление мэру Валентину Демидову. В конце осени 2024 года по собственному желанию пост оставил директор управления образования Белгорода, на имя которого возбудили дело об административном правонарушении за «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Тогда эту должность занимал Михаил Шейченко. Произошедшее с директорами белгородские власти обозначили как «плановая кадровая работа».
Однако на этом история не закончилась, т. к. далее к решению вопроса присоединились родители учащихся, которые также посчитали кадровые перестановки несправедливыми. Одними из таких стали родители, чьи дети учатся в гимназии №51.
В ноябре 2024 года на просьбу о восстановлении в качестве директора Людмилы Бойченко белгородцы получили ответ от мэра, что стороны обсудили расторжение контракта и приняли решение обоюдно. Кроме того, ей якобы предложили новое место работы в школе №19.
Белгородцы недавно позвонили в редакцию Бел.Ру и рассказали, что и на этом точка не поставлена. Родители всё ещё обращаются с просьбой вернуть им Людмилу Бойченко через обращения в правительство, правоохранительные органы и инспекцию труда.
Как рассказали родители, срок трудового контракта у директора гимназии №51 истекал 4 декабря 2024 года. Далее управление образования Белгорода провело необходимое тестирование педагога ещё в октябре и согласовало план отпусков на 2025 год. Это обязательные мероприятия для заключения нового контракта на три года.
В ноябре в управлении образования Людмила Бойченко встретилась с замначальника управления Алексеем Ковалёвым. Он якобы сообщил женщине, что продлевать трудовой договор с ней не будут, причины решения называть отказался и перенаправил к начальнику, Инне Тяпугиной. Сменить рабочую направленность или хотя бы довести запланированные уроки в качестве учителя ей также якобы не позволили.
«Отказ в продлении контракта для неё неожиданен, заранее новую работу она не искала, резервных накоплений не имеет, в семье является единственным кормильцем (муж по состоянию здоровья работать не может, о чём должностным лицам управления образования Белгорода хорошо известно)», — объяснили белгородцы сложившуюся тогда ситуацию.
Так, женщине предложили принять вакансии в школах №8 и №21, однако учреждения не подошли из-за того, что находятся слишком далеко. Далее — школа №19, где Бойченко работала 12 лет назад завучем. Как говорят родители, из-за возможности остаться без средств к существованию педагог якобы вынужденно приняла предложение.
После случившегося родители у ворот гимназии начали собирать подписи на имя Вячеслава Гладкова, Андрея Милёхина и Владимира Путина. Так, заявили белгородцы, 95% родителей выступили против увольнения их директора. Тогда же Людмила Бойченко подписала документы на переход в другую школу. Белгородцы попытались убедить её отозвать заявление. Далее собрание с ними прошло в кабинете Ковалёва 29 ноября. Под видеозапись, уточнили они, которую пообещали не распространять в Сети. Обратиться к Инне Тяпугиной не вышло, т. к. её заместитель заверил, что якобы та сейчас находится в командировке в Москве и не отвечает на звонки.
«Подтвердил, что на время беседы <…> Бойченко не является уволенной, со стороны управления образования документы не подписаны, расчёт не произведён, трудовая книжка не возвращена. Также Ковалёв сообщил, что с точки зрения администрации Белгорода в целом и Тяпугиной школе нужен „импульс“. В чём суть „импульса“ и кто его будет делать — не знает. Полагает, что новый директор школы, кандидатура которого ему неизвестна», — говорят белгородцы.
Ещё одно собрание провели 2 декабря. На нём начальник управления образования присутствовала лично. Она рассказала, что якобы на базе гимназии №51, школы №19 и рядом расположенного детсада «планируется создание единого учебного учреждения» и что Людмила Бойченко на должности завуча школы №19 «будет курировать укрупнение учебного заведения»:
«Более подробную информацию обещала раскрыть на личной встрече после консультаций с министром образования Белгородской области Милёхиным. <…> Взятых на себя обязательств Тяпугина И.В. не выполнила, инициативная группа родителей направила электронные обращения в адрес прокуратуры, губернатора, министра образования Белгородской области Милёхина А.В., Тяпугиной И.В., Ковалёва А.Ю. и уполномоченного по правам человека по Белгородской области».
Прокуратура ответила, что нарушений нет, губернатор передал вопрос в администрацию, Тяпугина якобы уклонилась от ответа о причинах незаключения нового контракта с Бойченко, сославшись на то, что нарушений нет.
Управомоченный по правам человека встретилась с белгородцами 23 декабря и объяснила, что логичнее обратиться либо к министру образования, либо в мэрию. 25 декабря родители добились встречи с Андреем Милёхиным. По словам собравшихся, встреча «не отвечала целям её проведения»:
«Для сведения сообщил, что согласно некому рейтингу школ Белгорода к администрации прогимназии №51 есть вопросы. В ответ на данную ссылку на рейтинг родители сообщили, что не имеют представления, какой рейтинг имеется ввиду, чем он нормативно предусмотрен и кто его персонально составлял. <…> Ответа он не дал».
Белгородцы в ответ на это предложили учитывать и их мнение при рассмотрении продления контрактов с руководителями школ. Якобы это защитит грамотных и авторитетных педагогов, а также даст возможность родителям перевести детей в другие заведения в случае несогласия с новой учебной политикой школ. Милёхин ответил, что, если её выскажут официально, то поделится своим мнением:
«Родители записываются на приём к мэру для решения вопроса о возврате Бойченко Л.Н. на должность директора прогимназии №51. На 26.12.2024 года новый контракт на руководство школой №51 ни с кем не подписан».
Родители учащихся в гимназии считают, что учреждение является уникальным:
«Это уникальное учебное заведение (начальная школа с услугой продлённого дня с трёхразовым питанием, которое готовится непосредственно в прогимназии №51 и успешно финансируется из разных источников. Завтрак — федеральное финансирование, обед и полдник — за счёт родителей, льготники — за счёт соответствующих бюджетов. Ни у одного учебного заведения Белгорода нет практического опыта организации подобных мероприятий».
Как заявили белгородцы, гимназия №51 якобы «держится только на том запасе стабильности», который «был заложен» Людмилой Бойченко.
«Педагогический состав в растерянности: перспектива лишиться работы без объяснения причин подталкивает людей искать более стабильные места работы», — утверждают родители.