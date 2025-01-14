Держалась только на ней? Белгородцы требуют вернуть уволенного директора гимназии №51

После случившегося родители у ворот гимназии начали собирать подписи на имя Вячеслава Гладкова, Андрея Милёхина и Владимира Путина. Так, заявили белгородцы, 95% родителей выступили против увольнения их директора. Тогда же Людмила Бойченко подписала документы на переход в другую школу. Белгородцы попытались убедить её отозвать заявление. Далее собрание с ними прошло в кабинете Ковалёва 29 ноября. Под видеозапись, уточнили они, которую пообещали не распространять в Сети. Обратиться к Инне Тяпугиной не вышло, т. к. её заместитель заверил, что якобы та сейчас находится в командировке в Москве и не отвечает на звонки.