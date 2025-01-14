bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 11:32

Published 14 января, 11:32

Modified 14 января, 11:34

Updated 14 января, 11:34

Олег Медведев

День «Барса» продолжается: ещё один чиновник решил уйти в отряд

14 января 2025, 11:32
Фото: страница Олега Медведева в ВК. Олег Медведев

Олег Медведев уходит в «Барс-Белгород»

Глава Яковлевского округа временно покидает свой пост, чтобы вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород».

На внеочередном заседании Совета депутатов Яковлевского муниципального округа 13 января было принято решение о приостановлении контракта главы администрации Олега Медведева. Он решил вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Это стало главной причиной его временного ухода с поста. Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Напомним, что Олег Медведев руководил белгородским Яковлевским горокругом с 25 января 2022 года.

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов также ушёл в «Барс». Он подписал контракт и начал обучение 14 января. Бикетов сообщил, что вернётся к обязанностям раньше, если получит необходимый опыт для работы в приграничном регионе. На время его отсутствия районом будет руководить первый заместитель Евгений Сотников.

Среди других глав регионов, которые числились в «Барсе» и уже вернулись на «гражданку», — Михаил Лобазнов, Галина Руденко, Николай Нестеров, Андрей Гриднев. О вступлении в отряд говорил и глава Ивнянского района Игорь Щепин.

В отряде «Барс-Белгород» пополнение среди чиновников. Кто на этот раз?
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти решают проблемы «Барса-Белгород», а Трамп раскрыл дату окончания СВОВласти встретились с недовольными бойцами «Барс-Белгород». Что обсуждали?Собственное знамя обрёл батальон «Барс-Белгород». Как оно выглядит?
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика