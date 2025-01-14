День «Барса» продолжается: ещё один чиновник решил уйти в отряд

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов также ушёл в «Барс». Он подписал контракт и начал обучение 14 января. Бикетов сообщил, что вернётся к обязанностям раньше, если получит необходимый опыт для работы в приграничном регионе. На время его отсутствия районом будет руководить первый заместитель Евгений Сотников.