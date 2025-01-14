День «Барса» продолжается: ещё один чиновник решил уйти в отряд

Posted 14 января, 11:32
Published 14 января, 11:32
Modified 14 января, 11:34
Updated 14 января, 11:34
На внеочередном заседании Совета депутатов Яковлевского муниципального округа 13 января было принято решение о приостановлении контракта главы администрации Олега Медведева. Он решил вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Это стало главной причиной его временного ухода с поста. Депутаты поддержали инициативу единогласно.
Напомним, что Олег Медведев руководил белгородским Яковлевским горокругом с 25 января 2022 года.
Глава Волоконовского района Сергей Бикетов также ушёл в «Барс». Он подписал контракт и начал обучение 14 января. Бикетов сообщил, что вернётся к обязанностям раньше, если получит необходимый опыт для работы в приграничном регионе. На время его отсутствия районом будет руководить первый заместитель Евгений Сотников.
Среди других глав регионов, которые числились в «Барсе» и уже вернулись на «гражданку», — Михаил Лобазнов, Галина Руденко, Николай Нестеров, Андрей Гриднев. О вступлении в отряд говорил и глава Ивнянского района Игорь Щепин.