Даже сирены не слышно: посетители ТЦ в Белгороде жалуются на громкую музыку

Посетители торгового центра «Меркурий» в центре Белгорода жалуются на громкую музыку. По их словам, играет она только на втором этаже, но настолько громко, что при ракетной опасности не слышно предупреждающую сирену. Из-за этого посетители не успевают уйти в безопасное место, но руководство на жалобы белгородцев внимание не обращает, утверждает жительница.