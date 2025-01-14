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Posted 14 января, 08:38

Published 14 января, 08:38

Modified 14 января, 08:40

Updated 14 января, 08:40

Белгородцы просят сделать музыку потише

Даже сирены не слышно: посетители ТЦ в Белгороде жалуются на громкую музыку

14 января 2025, 08:38
Фото: 1MI. Белгородцы просят сделать музыку потише

Белгородцы попросили снизить громкость музыки в одном из ТЦ

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Новости Белгорода
Белгородцам вновь мешают громкие звуки в центре города. На этот раз — в торговом центре «Меркурий».

Посетители торгового центра «Меркурий» в центре Белгорода жалуются на громкую музыку. По их словам, играет она только на втором этаже, но настолько громко, что при ракетной опасности не слышно предупреждающую сирену. Из-за этого посетители не успевают уйти в безопасное место, но руководство на жалобы белгородцев внимание не обращает, утверждает жительница.

После обращения специалисты связались с собственниками здания и магазинов и проработали с ними этот вопрос. Мэр Белгорода Валентин Демидов выразил надежду, что подобных проблем больше не будет.

Напомним, что недавно белгородцы жаловались на шум возле ТЦ «Меркурий»: виновником оказался аттракцион «силометр-груша», который работал не только в дневное, но и в ночное время, чем мешал спать жителям ближайших многоквартирных домов. После жалоб график его работы ограничили.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Меркурий#Жалоба#Белгород#Громкая музыка#Валентин Демидов
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