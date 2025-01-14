Даже сирены не слышно: посетители ТЦ в Белгороде жалуются на громкую музыку

Posted 14 января, 08:38
Published 14 января, 08:38
Modified 14 января, 08:40
Updated 14 января, 08:40
Посетители торгового центра «Меркурий» в центре Белгорода жалуются на громкую музыку. По их словам, играет она только на втором этаже, но настолько громко, что при ракетной опасности не слышно предупреждающую сирену. Из-за этого посетители не успевают уйти в безопасное место, но руководство на жалобы белгородцев внимание не обращает, утверждает жительница.
После обращения специалисты связались с собственниками здания и магазинов и проработали с ними этот вопрос. Мэр Белгорода Валентин Демидов выразил надежду, что подобных проблем больше не будет.
Напомним, что недавно белгородцы жаловались на шум возле ТЦ «Меркурий»: виновником оказался аттракцион «силометр-груша», который работал не только в дневное, но и в ночное время, чем мешал спать жителям ближайших многоквартирных домов. После жалоб график его работы ограничили.