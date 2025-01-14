Будут новые обвинения? В деле бизнесмена Тебекина появились новые подробности

Следствие утверждает, что у Тебекина есть собственность в Германии и имеется разрешение на въезд в ОАЭ, куда переехали его родственники. Кроме того, следователь СД МВД заявил, что предприниматель может до сих пор общаться с «ворами в законе», которые находятся в другой стране.