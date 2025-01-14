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Posted 14 января, 12:49

Published 14 января, 12:49

Modified 14 января, 12:58

Updated 14 января, 12:58

Владимир Тебекин

Будут новые обвинения? В деле бизнесмена Тебекина появились новые подробности

14 января 2025, 12:49
Фото: Виталий Белоусов. РИА «Новости». Владимир Тебекин

Белгородскому бизнесмену Тебекину продлили содержание в СИЗО

Сюжет
Уголовное дело
В Мещанском суде прошло заседание по делу предпринимателя. Его в итоге вновь решили оставить в СИЗО, выяснили «Ведомости».

Что решил суд?

Вчера, 13 января, в Мещанском суде состоялось заседание по делу белгородского бизнесмена Владимира Тебекина. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), а также в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Суд принял решение продлить нахождение Тебекина в СИЗО до 12 апреля. Связано это с появлением новых подробностей по его делу.

Напомним, что Тебекина вместе с Геннадием Бобрицким задержали ещё в июне 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО, пока правоохранительные органы выясняют все подробности уголовного дела.

Предполагается, что белгородец мог совершить незаконные сделки по отчуждению имущества ЗАО «Энергомаш» в пользу компании «Индустрия». Администрации региона нанесли ущерб в 661 млн рублей.

В сентябре 2024 года Тебекин обращался к суду с просьбой освободить его из СИЗО, но ему отказали. Ещё ранее он планировал отправиться на СВО, но и это ему нельзя.

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Появились новые подробности дела

Следствие утверждает, что у Тебекина есть собственность в Германии и имеется разрешение на въезд в ОАЭ, куда переехали его родственники. Кроме того, следователь СД МВД заявил, что предприниматель может до сих пор общаться с «ворами в законе», которые находятся в другой стране.

С последнего заседания правоохранительные органы сумели установить других участников уголовного дела: среди них есть 10 белгородцев, которых уже арестовали.

Предполагается, что Тебекин мог получить статус от курского «вора в законе», которого называют Витей Паном. Об этом говорится в фабуле дела, которую озвучили в суде. По версии следствия, бизнес белгородца мог использоваться для сбора «общака».

К делу удалось приписать ещё 20 эпизодов крупного мошенничества. Однако обвинения по соответствующей статье (ч. 4 ст. 159 УК) Тебекину не предъявлялось.

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Что говорят Тебекин и его защита?

Защита Тебекина считает новые обвинения абсурдными: по его словам, все денежные средства использовались для подготовки спортсменов, оплату похорон сотрудников спецслужб и военных, а также на выплату пенсий детям погибших.

Сам же Тебекин заявляет, что не имеет никакого отношения как к преступному миру, так и к курскому «вору в законе». Он также ссылается на своё примерное прошлое и отмечает, что вся его деятельность и образ жизни были «как на ладони».

На заседание пришли 15 человек знакомых и близких белгородца, включая старооскольца и экс-чемпиона мира по боксу Дениса Лебедева, который в 2023 году принял участие в ТВ-шоу «Новые звёзды в Африке». На заседание он принёс подсудимому тёплый головной убор.

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