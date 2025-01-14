Бизнес не идёт или переезд? Под Белгородом продают интересный дом

Под Белгородом продают «шикарный» коттедж на берегу Белгородского водохранилища. Дом находится на территории закрытого элитного посёлка «Изумрудный». Всего таких коттеджей на участке в 17 гектаров 57, все они в одном стиле. Посёлок огорожен по периметру, на въезде — КПП, через который пускают только по пропускам, а ещё есть камеры, на все сигналы тревоги выезжают мобильные группы.