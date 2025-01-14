Бизнес не идёт или переезд? Под Белгородом продают интересный дом

Posted 14 января, 13:10
Published 14 января, 13:10
Modified 14 января, 13:13
Updated 14 января, 13:13
Под Белгородом продают «шикарный» коттедж на берегу Белгородского водохранилища. Дом находится на территории закрытого элитного посёлка «Изумрудный». Всего таких коттеджей на участке в 17 гектаров 57, все они в одном стиле. Посёлок огорожен по периметру, на въезде — КПП, через который пускают только по пропускам, а ещё есть камеры, на все сигналы тревоги выезжают мобильные группы.
Сам продаваемый дом оценивают в 25 млн рублей. Его площадь почти 290 кв. м., три этажа, есть сауна и бассейн, летняя кухня с камином, веранда, гараж на площади в 17 соток. В коттедже сделали дизайнерский ремонт.
Кроме большого количества фотографий из дома и с участка, в объявлении есть и фото документов. Там указано и ФИО собственницы, которое очень похоже на ФИО экс-учредителя и экс-руководителя компании ООО «Победа» Юлию Курдубадзе, занимающейся сельским хозяйством: выращивание культур, животных и подобное.
Сейчас и учредителем, и гендиректором является её однофамилец Анатолий Курдубадзе. За 2023 год выручка «Победы» выросла до 395,4 млн рублей, а вот чистая прибыль снизилась до 60,4 млн рублей. В 2022 году этот же показатель был на уровне 114,5 млн рублей, а в 2021-м — 188 млн рублей.