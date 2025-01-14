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Posted 14 января, 13:10

Published 14 января, 13:10

Modified 14 января, 13:13

Updated 14 января, 13:13

Под Белгородом однофамильцы бизнесменов продают дом за 25 млн рублей

Бизнес не идёт или переезд? Под Белгородом продают интересный дом

14 января 2025, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.

Под Белгородом однофамильцы бизнесменов продают дом за 25 млн рублей

Сюжет
Новости Белгорода
За 25 млн можно купить коттедж в закрытом посёлке под Белгородом. Его владелица — полная тёзка бизнес-вумен с компанией и миллионными доходами.

Под Белгородом продают «шикарный» коттедж на берегу Белгородского водохранилища. Дом находится на территории закрытого элитного посёлка «Изумрудный». Всего таких коттеджей на участке в 17 гектаров 57, все они в одном стиле. Посёлок огорожен по периметру, на въезде — КПП, через который пускают только по пропускам, а ещё есть камеры, на все сигналы тревоги выезжают мобильные группы.

Сам продаваемый дом оценивают в 25 млн рублей. Его площадь почти 290 кв. м., три этажа, есть сауна и бассейн, летняя кухня с камином, веранда, гараж на площади в 17 соток. В коттедже сделали дизайнерский ремонт.

Кроме большого количества фотографий из дома и с участка, в объявлении есть и фото документов. Там указано и ФИО собственницы, которое очень похоже на ФИО экс-учредителя и экс-руководителя компании ООО «Победа» Юлию Курдубадзе, занимающейся сельским хозяйством: выращивание культур, животных и подобное.

Сейчас и учредителем, и гендиректором является её однофамилец Анатолий Курдубадзе. За 2023 год выручка «Победы» выросла до 395,4 млн рублей, а вот чистая прибыль снизилась до 60,4 млн рублей. В 2022 году этот же показатель был на уровне 114,5 млн рублей, а в 2021-м — 188 млн рублей.

Фото: bel.ru
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