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Posted 14 января, 11:07

Published 14 января, 11:07

Modified 14 января, 11:07

Updated 14 января, 11:07

Белгородцам ответили на вопрос о бесплатном обучении вождению

Белгородских студентов бесплатно научат управлять машинами, но когда?

14 января 2025, 11:07
Фото: 1MI.

Белгородцам ответили на вопрос о бесплатном обучении вождению

Белгородских студентов колледжей и техникумов начнут обучать вождению. Каким категориям и когда, ответил региональный министр образования.

Белгородские студенты спрашивают о возможности бесплатного обучения вождению. Организуют ли такие курсы и когда стартуют эти занятия?

На обращение ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он рассказал, что студентов техникумов и колледжей могут обучить вождению категории В и С, однако когда это будет, пока точно не известно. Вопрос прорабатывается, информация появится в учебных организациях с марта этого года.

Напомним, что в Белгородской области наблюдается дефицит водителей, поэтому учеников колледжей и техникумов решили бесплатно обучать управлению легковым и грузовым транспортом. С такой инициативой в декабре 2024 года выступил губернатор Вячеслав Гладков.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Вождение#Белгород#Андрей Милёхин#Бесплатное обучение#Белгородские студенты
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