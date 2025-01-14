Белгородских студентов бесплатно научат управлять машинами, но когда?

На обращение ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он рассказал, что студентов техникумов и колледжей могут обучить вождению категории В и С, однако когда это будет, пока точно не известно. Вопрос прорабатывается, информация появится в учебных организациях с марта этого года.