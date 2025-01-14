Белгородские компании с украинскими владельцами: кто не пережил 2024 год

Организация была основана в 2019 году в областном центре и специализируется на производстве металлических конструкций для строительства, а также их компонентов. Руководит компанией Дмитрий Носков. В 2023 году чистая прибыль составила 330 тысяч рублей. Основные владельцы фирмы: Дани Шуфани (60%), гражданин Украины Александр Тютюнник (20%) и Амер Шуфани (20%). В декабре 2024 года регистрирующий орган принял решение исключить юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в связи с выявлением недостоверной информации.