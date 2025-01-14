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Posted 14 января, 10:44

Published 14 января, 10:44

Modified 14 января, 10:46

Updated 14 января, 10:46

Белгородские компании с украинскими владельцами: кто не пережил 2024 год

Белгородские компании с украинскими владельцами: кто не пережил 2024 год

14 января 2025, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
По итогам ушедшего года часть предприятий начали процедуры банкротства или ликвидации.

В Белгородской области присутствует значительное количество организаций (147), зарегистрированных и управляемых гражданами Украины.

Однако следует отметить динамику в этом секторе: в течение 2022 года было ликвидировано четыре предприятия, принадлежащие украинским учредителям. Подробности — по ссылке.

Всего, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в ушедшем году начали процедуры банкротства или ликвидации 13 фирм, которые зарегистрированы на территории Белгородской области. Публикуем подробную информацию о первых семи.

«ПА Трейд»

Организация была основана в 2019 году в областном центре и специализируется на производстве металлических конструкций для строительства, а также их компонентов. Руководит компанией Дмитрий Носков. В 2023 году чистая прибыль составила 330 тысяч рублей. Основные владельцы фирмы: Дани Шуфани (60%), гражданин Украины Александр Тютюнник (20%) и Амер Шуфани (20%). В декабре 2024 года регистрирующий орган принял решение исключить юридическое лицо из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в связи с выявлением недостоверной информации.

«Лантер Бизнес»

Работающая в Белгороде с 2019 года компания специализируется на строительных работах, не относящихся к другим категориям. Под руководством Александра Балалы компания принадлежит гражданке Украины Евгении Безоян и гражданину Украины Александру Журавлеву, владеющим 90% и 10% акций соответственно.

По состоянию на 2023 год чистая прибыль фирмы составила 9000 рублей. В октябре 2024 года регистрирующий орган инициировал процедуру исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Причиной этого решения стали некие несоответствия, выявленные в деятельности компании.

«ОПЭКС Энергосистемы»

Предприятие занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой. Компания функционирует в Белгороде с 2010 года. В октябре 2024 года, в результате проверок, юридическое лицо планировали исключить из ЕГРЮЛ по причине неправдивых данных.

Руководитель фирмы — Евгений Кравченко. Головная компания — ТОВ «Науково-виробниче пiдприємство ОПЕКС Енергосистеми» (Киев). Убыток предприятия по итогам 2023 года составил 782 тысячи рублей.

«Транс-СервиС ЛТД (с иностранными инвестициями)»

Организация работает в Белгороде с 1999 года и занимается перевозкой грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Руководитель и бенефициар — Игорь Шорников. Он же является одним из совладельцев предприятия. Ему принадлежит 80,85% доли в УК предприятия. Ещё 19% числится за украинской организацией — частной производственно-коммерческой фирмой «Хозяйственные товары». В ноябре 2024 года регистрирующий орган также принял решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ.

«Стернен»

Фирма занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Она работает в Белгороде с 2015 года. Руководитель — Светлана Ещенко. Владельцы — гражданин Украины Яков Боев (50%) и Дмитрий Лебедев (50%). В ноябре 2024 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ.

«ТД Им»

Компания работает в Белгороде с 2013 года. Отрасль — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Головная компания — ТОВ «Iмперiя металiв» (Харьков). По итогам 2022 года убыток предприятия составил 2,7 млн рублей. Руководитель — Валентина Кацарская. В декабре 2024 года регистрирующий орган также принял решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ.

«Вудлайн»

Компания была основана в Белгороде в 2018 году и специализируется на продаже скобяных изделий, лакокрасочных материалов и стекла в специализированных магазинах. Генеральным директором является Алексей Козлов, а бенефициаром и владельцем компании — Евгений Шадурский, гражданин Украины. Убыток фирмы за 2022 год составил 115 тысяч рублей. В ноябре 2024 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Напомним, предприятие, занимавшееся вывозом отходов в Белгородской области, объявило о своём банкротстве. Это решение, вероятно, связано с прекращением контракта с другой компанией — «АС-Строй». В результате контракт, по которому большая часть мусоровозов была арендована, был расторгнут.

Срок лизинга истёк 9 января. В результате, большинство техники, используемой для вывоза ТКО, оказалась неисправной. Из-за этого график вывоза мусора был нарушен.

Проблемы компании начались ещё в конце 2023 года, когда часть техники оказалась неисправной. Ситуация обострилась к лету, когда белгородцы начали массово жаловаться на «мусорные горы» во дворах. Наибольшая проблема была в Белгороде, Белгородском районе и особенно в Старом Осколе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Строительство#Банкротство#Транспорт#Компании#Ликвидация#Оптовая торговля#Предприятия#Эксклюзив#Граждане украины#Белгород#Проблемы с вывозом мусора
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