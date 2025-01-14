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Posted 14 января, 10:01

Published 14 января, 10:01

Modified 14 января, 10:01

Updated 14 января, 10:01

Белгородская ёлка стала одной из лучших по всей России

Белгородская ёлка стала одной из лучших по всей России

14 января 2025, 10:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородская ёлка получит награду за призовое место во всероссийском конкурсе. Подробности сообщили в Минстрое России и в правительстве региона.

Этой зимой в России состоялся конкурс, в ходе которого выбирали лучшие ёлки года. Первые места заняли хвойные деревья Санкт-Петербурга, Чеченской Республики и Московской области.

Белгородская область не осталась в стороне — её тоже удостоят наградой, поскольку она вошла в топ-10. Отличились также деревья в Башкортостане, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Смоленской, Тюменской областях и в Приморском крае.

Награждение победителей и призёров проведут 23 апреля в Москве.

Добавим, что Белгородскую область представляло дерево, установленное возле Центра народного творчества. Елку украсили игрушками, которые сделали местные мастера.

Победившая в конкурсе белгородская ёлка
Победившая в конкурсе белгородская ёлка. Фото: правительство региона
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Ёлка#Россия#Новости Белгорода#Всероссийский конкурс#Белгород
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