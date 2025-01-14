Белгородская ёлка стала одной из лучших по всей России

Posted 14 января, 10:01
Published 14 января, 10:01
Modified 14 января, 10:01
Updated 14 января, 10:01
Этой зимой в России состоялся конкурс, в ходе которого выбирали лучшие ёлки года. Первые места заняли хвойные деревья Санкт-Петербурга, Чеченской Республики и Московской области.
Белгородская область не осталась в стороне — её тоже удостоят наградой, поскольку она вошла в топ-10. Отличились также деревья в Башкортостане, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Смоленской, Тюменской областях и в Приморском крае.
Награждение победителей и призёров проведут 23 апреля в Москве.
Добавим, что Белгородскую область представляло дерево, установленное возле Центра народного творчества. Елку украсили игрушками, которые сделали местные мастера.