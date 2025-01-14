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Posted 14 января, 18:01

Published 14 января, 18:01

Modified 14 января, 18:01

Updated 14 января, 18:01

Аналитика: каждый второй использует биометрию для разблокировки

Аналитика: каждый второй использует биометрию для разблокировки

14 января 2025, 18:01
Фото: Изображение Midjourney.
64% россиян хотя бы раз пользовались технологией подтверждения действий по биометрическим данным. Выросла ли популярность использования таких сервисов среди россиян, выяснили аналитики ВТБ.

Больше половины опрошенных россиян пользуются системами разблокировки устройств по отпечаткам пальцев или по лицу. Ещё 9% пользовались биометрией для авторизации хотя бы один раз. Больше, чем в среднем по России, такими сервисами пользуются на Урале и в Сибири, показали результаты исследования ВТБ.

Каждый третий респондент сдавал свои биометрические данные в МФЦ или на «Госуслугах», но в Москве и северной столице эти показатели выше: 39%. Каждый четвёртый (24%) опрошенный передавал такие данные для получения загранпаспорта нового образца, но в столицах тут снова показатели выше — 36% для Москвы и 35% в Санкт-Петербурге. Меньше всего таких паспортов получили сибиряне.

Около 40% участников опроса рассказали, что пользовались биометрическими терминалами при пересечении границы. В 19% случаев россияне пользовались такой услугой в аэропортах с бизнес-залами, а каждый восьмой — на рабочем месте, ещё 8% — в других местах.

Новым способом оплаты по лицу использовали хотя бы раз четверть респондентов, среди них москвичи — 34%, в Питере показатель на уровне 13%, только 5% пользуются таким способом постоянно.

Половина участвующих в опросе отметили рост количества биометрических сервисов. Испытали на себе или видели, как это делают другие, тоже половина опрошенных. 39% россиян только слышали о таких возможностях, а 11% вообще не слышали о биометрических технологиях.

Опрос проводился в декабре 2024 года среди совершеннолетних, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

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#Алёна Мальцева#Общество#Аналитика#Россия#ВТБ#Биометрия
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