Аналитика: каждый второй использует биометрию для разблокировки

Posted 14 января, 18:01
Published 14 января, 18:01
Modified 14 января, 18:01
Updated 14 января, 18:01
Больше половины опрошенных россиян пользуются системами разблокировки устройств по отпечаткам пальцев или по лицу. Ещё 9% пользовались биометрией для авторизации хотя бы один раз. Больше, чем в среднем по России, такими сервисами пользуются на Урале и в Сибири, показали результаты исследования ВТБ.
Каждый третий респондент сдавал свои биометрические данные в МФЦ или на «Госуслугах», но в Москве и северной столице эти показатели выше: 39%. Каждый четвёртый (24%) опрошенный передавал такие данные для получения загранпаспорта нового образца, но в столицах тут снова показатели выше — 36% для Москвы и 35% в Санкт-Петербурге. Меньше всего таких паспортов получили сибиряне.
Около 40% участников опроса рассказали, что пользовались биометрическими терминалами при пересечении границы. В 19% случаев россияне пользовались такой услугой в аэропортах с бизнес-залами, а каждый восьмой — на рабочем месте, ещё 8% — в других местах.
Новым способом оплаты по лицу использовали хотя бы раз четверть респондентов, среди них москвичи — 34%, в Питере показатель на уровне 13%, только 5% пользуются таким способом постоянно.
Половина участвующих в опросе отметили рост количества биометрических сервисов. Испытали на себе или видели, как это делают другие, тоже половина опрошенных. 39% россиян только слышали о таких возможностях, а 11% вообще не слышали о биометрических технологиях.
Опрос проводился в декабре 2024 года среди совершеннолетних, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.