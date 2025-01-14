Аналитика: каждый второй использует биометрию для разблокировки

Каждый третий респондент сдавал свои биометрические данные в МФЦ или на «Госуслугах», но в Москве и северной столице эти показатели выше: 39%. Каждый четвёртый (24%) опрошенный передавал такие данные для получения загранпаспорта нового образца, но в столицах тут снова показатели выше — 36% для Москвы и 35% в Санкт-Петербурге. Меньше всего таких паспортов получили сибиряне.