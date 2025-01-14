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Posted 14 января, 08:34

Published 14 января, 08:34

Modified 14 января, 08:36

Updated 14 января, 08:36

Мария Колтакова, «железная бабушка»

«103 года — это не предел!» «Железная бабушка» из Белгорода принимает поздравления

14 января 2025, 08:34
Фото: Telegram-канал Марии Колтаковой. Мария Колтакова, «железная бабушка»

«Железная бабушка» из Белгорода Мария Колтакова отмечает день рождения

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Новости Белгорода
Мария Денисовна Колтакова, известная как «железная бабушка», празднует свой 103-й день рождения. Она продолжает вдохновлять на жизнелюбие и активность, несмотря на преклонный возраст.

Мария Денисовна Колтакова, известная в Белгороде и по всей России как «железная бабушка», отмечает свой 103-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны и 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России, она продолжает вдохновлять жителей региона своей неугомонной энергией.

Несмотря на возраст, она уверена, что «103 года — это не предел!» Мария Денисовна поблагодарила всех за поздравления и пожелала мира, удачи и здоровья.

«Железная бабушка» из Белгорода планирует прыгнуть с парашютом в 103 года
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«Железную бабушку» поздравили люди со всей России: спортсмены Федерации парашютного спорта России, основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, сотрудники Курской государственной филармонии, участники СВО, актёр театра и кино Михаил Дорожкин, режиссёр Владимир Хотиненко и другие.

Ранее в свой день рождения Мария Денисовна делала необычные трюки и ставила рекорды. Четыре года назад она проехала на танке, а в честь столетия простояла на гвоздях 100 секунд. Когда ей исполнился 101 год, она сделала необычный трюк с брянским спортсменом Михаилом Климовцовым, лёжа на полу, пока он дважды проезжал по ней на инвалидной коляске, балансируя на задних колёсах. В этом году она планировала прыгнуть с парашютом — аналогичный подвиг она совершила в 93 года.

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Мария Денисовна Колтакова — участница Курской битвы и освобождения Киева, Воронежа и Праги. В годы войны она проявила исключительное мужество, оказывая помощь бойцам на поле боя и восстанавливая связь, даже будучи дважды раненой и контуженной. На своих плечах вынесла с полей сражений более 300 раненых солдат. Она получила множество почётных званий и наград, в том числе медаль к 80-летию Прохоровского сражения. Её жизнь остаётся примером не только военной доблести, но и активного и яркого долголетия.

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#Анна Селищева#Общество#День рождения#Новости Белгорода#Ветеран#Белгород#Мария Колтакова#Железная бабушка
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