«103 года — это не предел!» «Железная бабушка» из Белгорода принимает поздравления

Ранее в свой день рождения Мария Денисовна делала необычные трюки и ставила рекорды. Четыре года назад она проехала на танке, а в честь столетия простояла на гвоздях 100 секунд. Когда ей исполнился 101 год, она сделала необычный трюк с брянским спортсменом Михаилом Климовцовым, лёжа на полу, пока он дважды проезжал по ней на инвалидной коляске, балансируя на задних колёсах. В этом году она планировала прыгнуть с парашютом — аналогичный подвиг она совершила в 93 года.