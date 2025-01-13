«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП свыше 30 млрд рублей в 1-м квартале

С 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки Корпорации МСП в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. В конце 2024 года приняли закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого для предпринимателей остался бы недоступным каждый третий кредит.