«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП свыше 30 млрд рублей в 1-м квартале

Posted 13 января, 09:05
Published 13 января, 09:05
Modified 13 января, 09:09
Updated 13 января, 09:09
Этот механизм, будучи государственным инструментом для развития бизнеса, гарантирует, что в первом квартале 2025 года предпринимателям удастся выделить не менее 30 миллиардов рублей кредитов, сообщает ТАСС.
Механизм «зонтичных» поручительств с 1 января действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Зонтичные» поручительства дают бизнесу возможность оформления требуемого заемного финансирования в условиях отсутствия и недостатка залогов. Этот продукт знают как один из самых эффективных и популярных инструментов развития МСП, он является частью обновленной стратегии развития Корпорации МСП, напомнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Согласно его информации, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет задействовать не менее 1,3 триллиона рублей в формате банковских кредитов. На сегодня роль партнеров Корпорации МСП, которые передают средства под «зонтичные» поручительства, выполняют 15 банков по всей России.
С 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки Корпорации МСП в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. В конце 2024 года приняли закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого для предпринимателей остался бы недоступным каждый третий кредит.
Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП предоставляют покрытие до половины от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может составить миллиард рублей при сроке до десяти лет.