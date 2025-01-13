Запахло весной? В Белгороде из-за потепления распустились почки. А потом выпал снег

На Харьковской горе в Белгороде местные жители заметили нетипичное для зимы явление. В районе поликлиники №4 начала распускаться верба. Именно она обычно сигнализирует об уходе холодов: верба зацветает первой, в конце марта — начале апреля, когда ветви всех остальных деревьев ещё голые.