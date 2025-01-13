Запахло весной? В Белгороде из-за потепления распустились почки. А потом выпал снег

Posted 13 января, 13:51
Published 13 января, 13:51
Modified 13 января, 13:53
Updated 13 января, 13:53
На Харьковской горе в Белгороде местные жители заметили нетипичное для зимы явление. В районе поликлиники №4 начала распускаться верба. Именно она обычно сигнализирует об уходе холодов: верба зацветает первой, в конце марта — начале апреля, когда ветви всех остальных деревьев ещё голые.
Но это не единственная природная аномалия в январе 2025 года. У одной из жительниц областного центра во дворе распустились анютины глазки, а в Старом Осколе, например, показались подснежники.
Хотя в Белгороде после внезапного потепления к старому Новому году вновь выпал снег, ожидать серьёзного снижения температур рано. Днём до середины первого месяца всё ещё может сохраняться «плюс».