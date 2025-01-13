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Posted 13 января, 13:51

Published 13 января, 13:51

Modified 13 января, 13:53

Updated 13 января, 13:53

В Белгороде заметили распустившуюся вербу

Запахло весной? В Белгороде из-за потепления распустились почки. А потом выпал снег

13 января 2025, 13:51
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. В Белгороде заметили распустившуюся вербу

Резкие погодные изменения вновь шокировали белгородцев

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Погода
Погода продолжает удивлять белгородцев. Растения, почувствовав перемену, «переключились на весенний режим». В области распустились почки вербы.

На Харьковской горе в Белгороде местные жители заметили нетипичное для зимы явление. В районе поликлиники №4 начала распускаться верба. Именно она обычно сигнализирует об уходе холодов: верба зацветает первой, в конце марта — начале апреля, когда ветви всех остальных деревьев ещё голые.

Но это не единственная природная аномалия в январе 2025 года. У одной из жительниц областного центра во дворе распустились анютины глазки, а в Старом Осколе, например, показались подснежники.

Хотя в Белгороде после внезапного потепления к старому Новому году вновь выпал снег, ожидать серьёзного снижения температур рано. Днём до середины первого месяца всё ещё может сохраняться «плюс».

Снег выпал и хватит? Ожидать ли белгородцам зимней погоды
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Погода#Природа#Температура#Весна#Подснежники#Белгород#Верба#Анютины глазки
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