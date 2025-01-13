«Зачистка продолжается»: Кадыров заявил о боях рядом с Белгородской областью

Напомним, в июне 2023 года бойцы батальона «Запад-Ахмат» начали укреплять позиции в Белгородской области и заняли огневые точки. В ноябре 2024 года генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в своём Telegram-канале о попытках ВСУ прорваться в регион. Он сообщил, что украинская армия несколько раз пыталась пройти, но все попытки были успешно отбиты, ВСУ не смогли закрепиться на выгодных позициях.