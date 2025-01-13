«Зачистка продолжается»: Кадыров заявил о боях рядом с Белгородской областью

Posted 13 января, 14:21
Published 13 января, 14:21
Modified 13 января, 14:36
Updated 13 января, 14:36
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал об успешных операциях спецназа «Ахмат» и Воздушно-космических сил (ВКС) России на Белгородском направлении. В сообщении отмечается, что совместные усилия подразделений направлены на уничтожение позиций ВСУ и их живой силы.
«На кадрах показаны действия нашего танка Т-64 и авиации по укреплениям ВСУ, находящимся в лесопосадках. Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение», — сообщил Кадыров.
По его словам, цель операции — полная зачистка территории от противника.
Напомним, в июне 2023 года бойцы батальона «Запад-Ахмат» начали укреплять позиции в Белгородской области и заняли огневые точки. В ноябре 2024 года генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в своём Telegram-канале о попытках ВСУ прорваться в регион. Он сообщил, что украинская армия несколько раз пыталась пройти, но все попытки были успешно отбиты, ВСУ не смогли закрепиться на выгодных позициях.