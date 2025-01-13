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Posted 13 января, 13:36

Published 13 января, 13:36

Modified 13 января, 13:38

Updated 13 января, 13:38

Уличное освещение

Ярче и безопаснее: энергетики модернизировали освещение в четырёх регионах

13 января 2025, 13:36
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Уличное освещение
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Новости Белгорода
«РоссетиЦентр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу по обновлению уличного освещения в регионах ответственности.

Специалисты компаний установили тысячи новых энергоэффективных светильников*, повышающих безопасность и комфорт жителей Белгородской, Ивановской, Ярославской областей Удмуртской Республики.

Улицы города Губкина стали светлее благодаря энергетикам «Белгородэнерго». Специалисты заменили 1000 устаревших газоразрядных светильников на современные светодиодные в разных районах города. Новые светильники отличаются невысоким энергопотреблением и повышенной светоотдачей. Работы выполнены на 42 улицах и в микрорайоне Лебеди.

Новое качество освещения получили территории рядом с Губкинской центральной больницей, дворцом спорта «Кристалл», школами № 7, 11, 15 и 17. В вечерние часы теперь приятно прогуливаться в скверах им. Лазарева, Шахтёрской славы, парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град». Светлыми и безопасными стали развязка на федеральной трассе в районе поселке Лебеди, дороги к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

Еще свыше 300 светильников смонтировано в пяти развивающихся микрорайонах индивидуального жилищного строительства.

Первые светодиодные светильники появились на улицах Губкина в 2020 году. На сегодня в округе из 12951 светоточек 2237 являются светодиодными. После завершения текущей модернизации доля экономичных светильников в округе увеличилась до 18%, а годовое потребление электроэнергии снизится, по прогнозам, на 2,4%.

Силами работников «Ивэнерго» модернизировано уличное освещение в шести малых городах области: Тейкове, Юрьевце, Гавриловом Посаде, Палехе, Фурманове и Родниках. Энергетики построили около 85 км линий наружного освещения и установили более 5000 светильников. Работы в Фурманове и Родниках продолжатся в 2025 году.

Дополнительное уличное освещение появилось на 29 улицах Ярославля. Специалисты «Ярэнерго» построили 2,5 км воздушных линий с применением самонесущего изолированного провода, установили 18 опор, а также смонтировали 146 современных светодиодных светильников.

Сотрудники филиала «Удмуртэнерго» обустроили систему освещения лыжной трассы в поселке Яр одноименного района. Для освещения 1,2 км маршрута установлено 22 новых светильника.

*Источник: телеграм-канал «Россети Центр».

Модернизация сетей уличного освещения
Модернизация сетей уличного освещения
Модернизация сетей уличного освещения
Модернизация сетей уличного освещения. Фото: «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
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