Ярче и безопаснее: энергетики модернизировали освещение в четырёх регионах

Первые светодиодные светильники появились на улицах Губкина в 2020 году. На сегодня в округе из 12951 светоточек 2237 являются светодиодными. После завершения текущей модернизации доля экономичных светильников в округе увеличилась до 18%, а годовое потребление электроэнергии снизится, по прогнозам, на 2,4%.