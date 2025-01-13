«Ваш билетик?»: как участникам СВО и семьям бесплатно попасть в белгородские театры

Posted 13 января, 08:03
Published 13 января, 08:03
Modified 13 января, 08:05
Updated 13 января, 08:05
Как рассказал региональный министр культуры Константин Курганский, для участников СВО и членов их семей в регионе установлено бесплатное посещение всех музеев. Кроме этого, до настоящего времени была льгота, которая составляла 50% от стоимости, для посещения театров и филармонии. С 1 февраля во всех муниципальных и государственных учреждениях культуры посещения для участников СВО и членов их семей будут бесплатными.
При этом у главы региона Вячеслава Гладкова возникли вопросы о практическом применении данного решения:
«А как это происходит в реальности? Человек приходит и говорит: „Мой муж находится в зоне СВО. Я хочу бесплатный билет в театр“. Как он этот билет получит?», — Вячеслав Гладков.
«Человеку необходимо предоставить документ, что он участник СВО либо член семьи», — Константин Курганский.
«Какой документ?» — Вячеслав Гладков.
«Выданный в военкомате», — Константин Курганский.
«А какой документ ему выдают в военкомате?» — Вячеслав Гладков.
Губернатор добавил, что документ ветерана боевых действий есть далеко не у всех.
«Документа, который человек мог бы предоставить для бесплатного посещения учреждений культуры, нет. Документ должен быть один. Или должна быть единая база. Например, человек сообщает о том, что хочет пойти в театр. Если есть свободный билет, он приходит на кассу, показывает паспорт и заходит. Зачем мы развиваем цифровые услуги, увеличиваем покрытие сотовой связи? Зачем делать удостоверения, которые будут подделывать? Паспорт — главный документ. Остальное всё в цифре».
Вячеслав Гладков