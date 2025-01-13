«Ваш билетик?»: как участникам СВО и семьям бесплатно попасть в белгородские театры

Как рассказал региональный министр культуры Константин Курганский, для участников СВО и членов их семей в регионе установлено бесплатное посещение всех музеев. Кроме этого, до настоящего времени была льгота, которая составляла 50% от стоимости, для посещения театров и филармонии. С 1 февраля во всех муниципальных и государственных учреждениях культуры посещения для участников СВО и членов их семей будут бесплатными.