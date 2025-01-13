В новогоднюю ночь белгородцы выбирали отечественные интернет-сервисы

В целом россияне больше всего пользовались интернет-сервисами в новогоднюю ночь. Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня 2024-го и до шести часов утра 1 января наступившего года по суммарному объёму трафика стал Telegram. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 13%. Однако у идущего вторым WhatsApp прирост трафика оказался более чем в два раза выше и составил 30%. А самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодёжи Snapchat. Его трафик увеличился на 86%.