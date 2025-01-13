В новогоднюю ночь белгородцы выбирали отечественные интернет-сервисы

Posted 13 января, 09:28
Published 13 января, 09:28
Modified 13 января, 09:30
Updated 13 января, 09:30
Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет: с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го жители Белгорода звонили на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём потребляемого интернет‑трафика в расчёте на абонента вырос на 11%.
В целом россияне больше всего пользовались интернет-сервисами в новогоднюю ночь. Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня 2024-го и до шести часов утра 1 января наступившего года по суммарному объёму трафика стал Telegram. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 13%. Однако у идущего вторым WhatsApp прирост трафика оказался более чем в два раза выше и составил 30%. А самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодёжи Snapchat. Его трафик увеличился на 86%.
Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, который вырос на 35%. Второе место занял TikTok, официально покинувший Россию (+18%). А вот популярность идущих на третьем месте «Одноклассников» упала на 19% по сравнению с прошлым годом.
Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост. Увеличение трафика у видеосервиса VK оставило 146%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.
Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга – YouTube. Его трафик составил всего 5% от новогодней ночи прошлого года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным онлайн-кинотеатрам.