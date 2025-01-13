В Нижнем Новгороде приглашают на «Арт-обстрел». Белгородцев название весьма озадачило

Posted 13 января, 11:06
Published 13 января, 11:06
Modified 13 января, 11:06
Updated 13 января, 11:06
Белгородцев удивило грядущее мероприятие, которое решили организовать в Нижнем Новгороде. Назвали событие достаточно необычно — «Арт-обстрел или красочный беспредел».
Судя по словам организаторов, участники шоу смогут обстрелять друг друга красками, порисовать на лицах и на холсте, а также нарисовать граффити.
О запланированном мероприятии узнали в том числе белгородцы. Некоторых жителей приграничного региона, ежедневно подвергающего обстрелам, крайне смутило такое название.
Например, одна из женщин написала, что жители Нижнего Новгорода, вероятно, не понимают, что значит настоящий артобстрел, но «это хорошо». Другие же отнеслись к такому названию негативно.
«Понимаю, что под „арт“ подразумевается другое, но кроме как „рука-лицо“ никаких иных эмоций не вызывает. Вот вроде бы не злая, но так и хочется таких „креативщиков“ пригласить в Шебекино», — написал читатель Telegram-канала «Белгород № 1. Люди», где опубликовали новость о мероприятии.
Некоторые даже предложили организовать туры в белгородское приграничье для организаторов «Арт-обстрела» и их посетителей.
При этом большая часть читателей не нашла в названии ничего неправильного.
«Там другая жизнь, нельзя людей винить в этом. Не думаю, что это каким-то образом может обидеть жителей приграничья: в том случае, если вы адекватный человек. Нужно принять тот факт, что жизнь продолжается, и не искать, на что обидеться, потому что мы из Белгорода», — писали некоторые из белгородцев.
Отметим, что подобные мероприятия смущают жителей приграничного региона не впервые. Например, в марте 2024 года в московском Кремле в Измайлово организовали квест-игру «Белогорье в опасности», вызвавшую бурную реакцию среди белгородцев.