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Posted 13 января, 07:03

Published 13 января, 07:03

Modified 13 января, 07:05

Updated 13 января, 07:05

Поиски пенсионера продолжаются

В Белгородской области ищут пенсионера, чья фамилия созвучна с одним из районов

13 января 2025, 07:03
Фото: Изображение Midjourney. Поиски пенсионера продолжаются

В Белгородской области не могут найти пропавшего под Новый год пенсионера

Белгородцы полмесяца ищут 72-летнего жителя Волоконовского района. Помочь в поисках попросили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

За неделю до новогодних праздников в селе Шидловка Волоконовского района пропал 72-летний местный житель. О месторасположении Анатолия Краснояружского ничего не известно с 24 декабря.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что рост жителя 160 см, а телосложение — худощавое. У него седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нём были коричневая куртка, серые штаны и чёрные ботинки.

Если вам что-либо известно о расположении белгородца, сообщите её волонтёрам отряда в их официальной группе в Сети.

Пропавший белгородец
Пропавший белгородец. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что в Новый год пропала ещё одна жительница Белгородской области. Её не могли найти с 31 декабря, однако позже о её местонахождении стало известно — она жива.

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