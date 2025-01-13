В Белгородской области ищут пенсионера, чья фамилия созвучна с одним из районов

Posted 13 января, 07:03
Published 13 января, 07:03
Modified 13 января, 07:05
Updated 13 января, 07:05
За неделю до новогодних праздников в селе Шидловка Волоконовского района пропал 72-летний местный житель. О месторасположении Анатолия Краснояружского ничего не известно с 24 декабря.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что рост жителя 160 см, а телосложение — худощавое. У него седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нём были коричневая куртка, серые штаны и чёрные ботинки.
Если вам что-либо известно о расположении белгородца, сообщите её волонтёрам отряда в их официальной группе в Сети.
Напомним, что в Новый год пропала ещё одна жительница Белгородской области. Её не могли найти с 31 декабря, однако позже о её местонахождении стало известно — она жива.