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Posted 13 января, 08:11

Published 13 января, 08:11

Modified 13 января, 08:13

Updated 13 января, 08:13

Уже «хорошо»? Мусорные проблемы в Белгородской области больше не всплывают

Уже «хорошо»? Мусорные проблемы в Белгородской области больше не всплывают

13 января 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ЖКХ
Каждую неделю в белгородском правительстве вновь поднимают вопросы о вывозе ТКО. Всё налаживается или проблемы ещё есть?

На еженедельном совещании правительства вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о ситуации с вывозом отходов в Белгородской области. По словам чиновника, сейчас ситуации в регионе с перевозкой ТКО можно поставить оценку «хорошо».

Опасения были на счёт новогодних праздников, но проблем с вывозом мусора в этот период не возникло. Остались муниципалитеты, где всё ещё нет стопроцентного результата, но, как уверяет Довгалюк, систематических жалоб больше нет.

Графики сбиваются из-за поломки техники, ведь подменная техника не успевает в срок забрать отходы. С водительским составом тоже пока нестабильно, количество работников не позволяет иметь запас для оперативной замены машины в случае непредвиденного выхода из строя.

«На прошлой неделе получили ещё одну установку РЭБ. Монтируем, подготовим второй автомобиль для работы в Белгородском районе, в приграничье, а также монтируем РЭБ на третий автомобиль для крупногабаритного мусора. Я надеюсь, в конце недели они также уже выйдут на приграничный маршрут», — рассказал Довгалюк.

Сейчас в министерстве занимаются оснащением двух мусоровозов, один из которых — для крупногабаритных отходов, системами РЭБ для работы в приграничье.

К приближающемуся Старому Новому году напомним, что праздничные ёлки, ели, да и любые другие деревья не являются ТКО, выбрасывать их на площадки для накопления мусора у МКД нельзя. Куда можно, редакция Бел.Ру писала в этом материале.

Фото: Скриншот доклада минЖКХ
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#ЖКХ#Вывоз отходов#Белгород#ТКО#Сергей Довгалюк
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