Уже «хорошо»? Мусорные проблемы в Белгородской области больше не всплывают

Posted 13 января, 08:11
Published 13 января, 08:11
Modified 13 января, 08:13
Updated 13 января, 08:13
На еженедельном совещании правительства вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк рассказал о ситуации с вывозом отходов в Белгородской области. По словам чиновника, сейчас ситуации в регионе с перевозкой ТКО можно поставить оценку «хорошо».
Графики сбиваются из-за поломки техники, ведь подменная техника не успевает в срок забрать отходы. С водительским составом тоже пока нестабильно, количество работников не позволяет иметь запас для оперативной замены машины в случае непредвиденного выхода из строя.
«На прошлой неделе получили ещё одну установку РЭБ. Монтируем, подготовим второй автомобиль для работы в Белгородском районе, в приграничье, а также монтируем РЭБ на третий автомобиль для крупногабаритного мусора. Я надеюсь, в конце недели они также уже выйдут на приграничный маршрут», — рассказал Довгалюк.
Сейчас в министерстве занимаются оснащением двух мусоровозов, один из которых — для крупногабаритных отходов, системами РЭБ для работы в приграничье.
К приближающемуся Старому Новому году напомним, что праздничные ёлки, ели, да и любые другие деревья не являются ТКО, выбрасывать их на площадки для накопления мусора у МКД нельзя. Куда можно, редакция Бел.Ру писала в этом материале.