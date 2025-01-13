Трое раненых в конце недели: что произошло накануне в Белгородской области?

Posted 13 января, 06:22
Published 13 января, 06:22
Modified 13 января, 06:24
Updated 13 января, 06:24
Белгородскую область за минувший день атаковали 43 снарядами и 53 беспилотниками. Ранены три человека.
Две женщины и мужчина пострадали в Грайворонском округе во время атак БПЛА. В первом случае дрон ударил по дому, во втором — по автомобилю, в котором ехала семейная пара. Все пострадавшие остаются в больнице.
В округе после атак ВСУ повреждены три частных дома и четыре машины. Ещё два частных дома попали под удар в Белгородском районе. Там же пострадали промышленное предприятие, административное здание, гараж и надворная постройка.
Четыре машины повреждено в Борисовском районе после атак БПЛА. Также подверглись атакам частный дом и коммерческий объект.
Волоконовский район тоже атаковали беспилотниками — под удар попали частный дом и машина. В Краснояружском районе после обстрелов и налётов БПЛА повреждены частный дом, надворная постройка и газопровод.
В Валуйском и Шебекинском округах пострадавших и разрушений нет, хотя они тоже подверглись атакам накануне, сообщили в оперштабе.