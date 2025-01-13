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Posted 13 января, 06:22

Published 13 января, 06:22

Modified 13 января, 06:24

Updated 13 января, 06:24

Белгородцы пострадали из-за атак БПЛА

Трое раненых в конце недели: что произошло накануне в Белгородской области?

13 января 2025, 06:22
Фото: 1MI. Белгородцы пострадали из-за атак БПЛА

ВСУ выпустили по Белгородской области 43 боеприпаса и 53 дрона

Сюжет
Обстрел
Под удар 12 января попали семь районов, но последствия есть не везде. Что известно об обстановке и где были ранены мирные жители?

Белгородскую область за минувший день атаковали 43 снарядами и 53 беспилотниками. Ранены три человека.

Две женщины и мужчина пострадали в Грайворонском округе во время атак БПЛА. В первом случае дрон ударил по дому, во втором — по автомобилю, в котором ехала семейная пара. Все пострадавшие остаются в больнице.

В округе после атак ВСУ повреждены три частных дома и четыре машины. Ещё два частных дома попали под удар в Белгородском районе. Там же пострадали промышленное предприятие, административное здание, гараж и надворная постройка.

Четыре машины повреждено в Борисовском районе после атак БПЛА. Также подверглись атакам частный дом и коммерческий объект.

Волоконовский район тоже атаковали беспилотниками — под удар попали частный дом и машина. В Краснояружском районе после обстрелов и налётов БПЛА повреждены частный дом, надворная постройка и газопровод.

В Валуйском и Шебекинском округах пострадавших и разрушений нет, хотя они тоже подверглись атакам накануне, сообщили в оперштабе.

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