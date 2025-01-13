Сюрпризы в варениках на старый Новый год: что можно найти и что это означает

Несмотря на всю магию и веселье, не стоит забывать о безопасности. Обязательно предупредите гостей, что в начинке могут быть твёрдые предметы (например, монетки, пуговицы или металлические объекты), чтобы никто не повредил зубы. И не забывайте, что эти «сюрпризы» — это больше увлекательная традиция и способ узнать, что же ожидает нас в новом году, чем реальная магия.