Святочные гадания: как гадать в ночь на 13 января, история и позиция церкви

Гадающему нужно подождать, пока все в доме уснут. Затем взять цепочку из золота, потереть её в ладонях, взять в правую руку и потрясти, а затем бросить на пол. Если цепочка легла в виде круга, то это сулит неприятности. Если свернулась узлом, то стоит ожидать проблем и болезней. Если цепочка упала в виде полосы, то гадающего ждёт удача и везение, а если в виде треугольника — успех в любовных делах.