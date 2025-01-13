Святочные гадания: как гадать в ночь на 13 января, история и позиция церкви

Posted 13 января, 14:17
Published 13 января, 14:17
Modified 13 января, 14:21
Updated 13 января, 14:21
Журналисты Бел.Ру узнали, когда наши предки начали гадать на Старый Новый год, собрали топ-5 популярных гаданий, а также изучили позицию священников касательно данной традиции.
По информации портала «Культура.рф», период между празднованием Рождества и Крещения исторически считался на Руси идеальным временем для предсказаний и гаданий. Люди верили, что во время, близкому к зимнему солнцестоянию, практически исчезала граница между миром людей и духов. Именно в этот временной промежуток на Земле можно было встретить сверхъестественные существа, который могли помочь узнать о будущем.
Поэтому предки считали, что лучшее место для гаданий — пристанище существ. Это могли быть перекрёстки, лес, река или колодец. В доме этими уголками могла быть печь, баня или хлев. Верили, что самые точные гадания свершались в ночь с 13 на 14 января или на Крещение.
Традиция гадать на 13 января появилась после перехода на новый календарь в 1918 году. Тогда страна перешла с юлианского на григорианский календарь, разница между ними достигла 13 дней. Однако Русская православная церковь продолжает справлять все праздники по старому стилю, поэтому гадания на Васильев вечер, которые традиционно проводились в этот день, продолжают практиковаться и по сей день.
Следует отметить, что гадания не имеют научного обоснования.
По народному календарю, когда наступает Васильев вечер после темноты, считается, что правильные действия в это время и на следующее утро могут помочь предсказать будущее, исполнить желания и получить информацию о женихе для девушки.
Многих интересует, что ждёт их в будущем году. Как можно предсказать судьбу и получить подобные сведения?
Гадающему нужно подождать, пока все в доме уснут. Затем взять цепочку из золота, потереть её в ладонях, взять в правую руку и потрясти, а затем бросить на пол. Если цепочка легла в виде круга, то это сулит неприятности. Если свернулась узлом, то стоит ожидать проблем и болезней. Если цепочка упала в виде полосы, то гадающего ждёт удача и везение, а если в виде треугольника — успех в любовных делах.
При виде цепочки в форме банта, можно готовиться к свадьбе. А если украшение свернулось змеёй, то это к предательству.
Для гадания понадобится любая книга. Желающему знать своё будущее следует мысленно задать вопрос, а затем назвать два числа, которые первые придут на ум. Первое число будет номером страницы, а второе — номером строки. Всё, что останется, открыть книгу в нужном месте и узнать ответ на свой вопрос.
Для гадания понадобится плоская тарелка, белый лист бумаги, свеча и спички. Бумагу следует смять, положить на тарелку, а затем поджечь. После того, как бумага сгорит, за ней следует поставить зажжённую свечу, чтобы на стене образовалась тень. Всё, что вы увидите, и будет отражением будущего года.
Гадающем понадобится свежее яйцо и стакан с водой. В скорлупе нужно сделать небольшой отверстие и вылить содержимое в воду. Если белок свернулся в форме кольца, то это знаменует обручение, если гадающий увидит церковь, то его ждёт свадьбе или венчание, а если машину, самолёт или корабль — путешествие или командировка.
В ночь на 13 января, перед сном, молодая женщина должна хорошо расчесать свои волосы, произнося: «Мой возлюбленный, укрась мою голову». Затем расчёску нужно положить под подушку и тут же заснуть. Тот, кто явится во сне и украсит волосы, будет будущим женихом.
Как рассказала младший научный сотрудник Белгородского музея народной культуры Ирина Ежокина, традиция гадать по праздничным угощениям повелась с давних пор.
Издревле традиция изготовления вареников с сюрпризом, чтобы предугадать, что ожидает вас в следующем году, возникла на Украине. Казаки всегда считали вареники символом изобилия и благополучия и готовили их лишь по особым поводам: на свадьбу, при рождении ребёнка, на праздники, на похороны. Спустя время эта традиция распространилась по городам и областям России. Однако не во всех. Главным образом — среди соседей.
В древности праздничные вареники пробовала первой женщина, недавно родившая ребенка. Считалось, что таким образом она как бы умилостивляет судьбу, чтобы у её малыша было счастливое будущее.
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Бобяково Новоусманского района Воронежской области Сергий Васин в комментарии журналу «Фома» объяснил, что гадание представляет собой серьёзное нарушение моральных норм и, безусловно, является грехом.
Протоиерей добавил, что каждый грех коренится в человеческих страстях, которые проистекают из падшей природы человека. В первую очередь, это гордыня и связанное с ней любопытство.
В свою очередь настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице Иоанн Захаров добавил, что современные люди часто ловят себя на тяге к гаданию на Рождество и Святки. С одной стороны, это может показаться просто забавным или даже безобидным увлечением. Однако, если рассмотреть более глубокие причины, становится ясно, что это всего лишь следствие непонимания и незнания церковной жизни.