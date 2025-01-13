bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 14:17

Published 13 января, 14:17

Modified 13 января, 14:21

Updated 13 января, 14:21

Вареники на Старый Новый год

Святочные гадания: как гадать в ночь на 13 января, история и позиция церкви

13 января 2025, 14:17
Фото: 1MI. Вареники на Старый Новый год
Сюжет
История
Согласно древним обычаям, предсказания на Старый Новый год считаются наиболее точными, будь то через книги, зеркала или зёрна. Ведь это особенный период Святок, когда граница между реальным миром и волшебством становится тоньше.

Журналисты Бел.Ру узнали, когда наши предки начали гадать на Старый Новый год, собрали топ-5 популярных гаданий, а также изучили позицию священников касательно данной традиции.

Немного истории

По информации портала «Культура.рф», период между празднованием Рождества и Крещения исторически считался на Руси идеальным временем для предсказаний и гаданий. Люди верили, что во время, близкому к зимнему солнцестоянию, практически исчезала граница между миром людей и духов. Именно в этот временной промежуток на Земле можно было встретить сверхъестественные существа, который могли помочь узнать о будущем.

Поэтому предки считали, что лучшее место для гаданий — пристанище существ. Это могли быть перекрёстки, лес, река или колодец. В доме этими уголками могла быть печь, баня или хлев. Верили, что самые точные гадания свершались в ночь с 13 на 14 января или на Крещение.

Традиция гадать на 13 января появилась после перехода на новый календарь в 1918 году. Тогда страна перешла с юлианского на григорианский календарь, разница между ними достигла 13 дней. Однако Русская православная церковь продолжает справлять все праздники по старому стилю, поэтому гадания на Васильев вечер, которые традиционно проводились в этот день, продолжают практиковаться и по сей день.

Следует отметить, что гадания не имеют научного обоснования.

Изба на Руси
Изба на Руси. Фото: 1MI

Топ-5 популярных гаданий

По народному календарю, когда наступает Васильев вечер после темноты, считается, что правильные действия в это время и на следующее утро могут помочь предсказать будущее, исполнить желания и получить информацию о женихе для девушки.

Многих интересует, что ждёт их в будущем году. Как можно предсказать судьбу и получить подобные сведения?

Золотая цепочка

Гадающему нужно подождать, пока все в доме уснут. Затем взять цепочку из золота, потереть её в ладонях, взять в правую руку и потрясти, а затем бросить на пол. Если цепочка легла в виде круга, то это сулит неприятности. Если свернулась узлом, то стоит ожидать проблем и болезней. Если цепочка упала в виде полосы, то гадающего ждёт удача и везение, а если в виде треугольника — успех в любовных делах.

При виде цепочки в форме банта, можно готовиться к свадьбе. А если украшение свернулось змеёй, то это к предательству.

Гадание с помощью цепочки
Гадание с помощью цепочки. Фото: 1MI

Книга

Для гадания понадобится любая книга. Желающему знать своё будущее следует мысленно задать вопрос, а затем назвать два числа, которые первые придут на ум. Первое число будет номером страницы, а второе — номером строки. Всё, что останется, открыть книгу в нужном месте и узнать ответ на свой вопрос.

Гадание по книге
Гадание по книге. Фото: Изображение Midjourney

Тень

Для гадания понадобится плоская тарелка, белый лист бумаги, свеча и спички. Бумагу следует смять, положить на тарелку, а затем поджечь. После того, как бумага сгорит, за ней следует поставить зажжённую свечу, чтобы на стене образовалась тень. Всё, что вы увидите, и будет отражением будущего года.

Гадание по свече
Гадание по свече. Фото: Изображение Midjourney

Яйцо

Гадающем понадобится свежее яйцо и стакан с водой. В скорлупе нужно сделать небольшой отверстие и вылить содержимое в воду. Если белок свернулся в форме кольца, то это знаменует обручение, если гадающий увидит церковь, то его ждёт свадьбе или венчание, а если машину, самолёт или корабль — путешествие или командировка.

На суженого по расчёске

В ночь на 13 января, перед сном, молодая женщина должна хорошо расчесать свои волосы, произнося: «Мой возлюбленный, укрась мою голову». Затем расчёску нужно положить под подушку и тут же заснуть. Тот, кто явится во сне и украсит волосы, будет будущим женихом.

На суженого и на судьбу: топ простых и интересных рождественских гаданий
Узнать подробнее

Предсказания в варениках

Как рассказала младший научный сотрудник Белгородского музея народной культуры Ирина Ежокина, традиция гадать по праздничным угощениям повелась с давних пор.

Издревле традиция изготовления вареников с сюрпризом, чтобы предугадать, что ожидает вас в следующем году, возникла на Украине. Казаки всегда считали вареники символом изобилия и благополучия и готовили их лишь по особым поводам: на свадьбу, при рождении ребёнка, на праздники, на похороны. Спустя время эта традиция распространилась по городам и областям России. Однако не во всех. Главным образом — среди соседей.

В древности праздничные вареники пробовала первой женщина, недавно родившая ребенка. Считалось, что таким образом она как бы умилостивляет судьбу, чтобы у её малыша было счастливое будущее.

Сюрпризы в варениках на старый Новый год: что можно найти и что это означает
Узнать подробнее

Мнение церкви

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Бобяково Новоусманского района Воронежской области Сергий Васин в комментарии журналу «Фома» объяснил, что гадание представляет собой серьёзное нарушение моральных норм и, безусловно, является грехом.

Протоиерей добавил, что каждый грех коренится в человеческих страстях, которые проистекают из падшей природы человека. В первую очередь, это гордыня и связанное с ней любопытство.

В свою очередь настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице Иоанн Захаров добавил, что современные люди часто ловят себя на тяге к гаданию на Рождество и Святки. С одной стороны, это может показаться просто забавным или даже безобидным увлечением. Однако, если рассмотреть более глубокие причины, становится ясно, что это всего лишь следствие непонимания и незнания церковной жизни.

Старый Новый год: когда отмечаем, почему так называется, традиции праздника
Узнать подробнее
Читайте также:
Тест. Как хорошо вы знаете традиции и историю старого Нового года?«Не знал, что нельзя»: белгородец перед старым Новым годом запустил фейерверк«Посевание» и монетки в варениках: как встретить старый Новый год?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Календарь#Праздники#Традиции#Книга#Журналисты#История#Белгород#Русская православная церковь#Гадания#Тень#Предсказания#Золотая цепочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика