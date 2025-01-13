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Posted 13 января, 13:04

Published 13 января, 13:04

Modified 13 января, 13:04

Updated 13 января, 13:04

Белгородцы усели соскучиться по снегу

Снег выпал и хватит? Ожидать ли белгородцам зимней погоды

13 января 2025, 13:04
Фото: 1MI. Белгородцы усели соскучиться по снегу

После долгожданного снега в Белгороде снова пойдёт дождь

Сюжет
Погода
Температура воздуха не опустится ниже -8 °С, зато может подняться до +3 °С. Прогноз на неделю рассчитали работники Гидрометцентра РФ.

Завтра, 14 января, в Белгородской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, при этом никаких осадков не планируется. Порывы ветра западной четверти достигнут 6-11 м/с в ночное время и 8-13 м/с — в дневное.

Столбик термометра по региону не опустится ниже -8 °С ночью, а днём может потеплеть до +1 °С. В областном центре же будет не так тепло днём и не так холодно ночью: -2 °С и -4 °С соответственно.

В среду, 15 января, и субботу, 18 января, может пойти дождь и мокрый снег. В остальные дни до конца этой недели осадков не ожидается. При этом в воскресенье температура воздуха может подняться до +3 °С.

Ранее синоптики отмечали, что зима 2025 года больше похожа на весну. В регионе даже зацвели подснежники и анютины глазки.

А зима ли сейчас? Белгородцы заметили январские анютины глазки и подснежники (фото)
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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