Сколько детей за год вывезли из Белгородской области из-за обстрелов?

Posted 13 января, 06:37
Published 13 января, 06:37
Modified 13 января, 06:39
Updated 13 января, 06:39
За 2024 год из Белгородской области удалось вывезти примерно 70 тысяч детей. Всех ребят временно разместили у себя другие российские регионы из-за неспокойной оперативной обстановки.
Первоначально из своих домов уезжали ребята из областного центра, Шебекино и Грайворона. Их приняли в различных регионах: от Калининграда до Владивостока, от Ямала до Махачкалы, отметил губернатор Вячеслав Гладков в комментарии для программы «Церковь и мир» на «России-24».
«С одной стороны страшно, что у нас обстрелы, а с другой стороны, наши дети увидели, что такое тундра, Кавказские горы, то, что вероятно, многим не удалось бы увидеть никогда в своей жизни», — продолжил рассказывать чиновник.
Напомним, что юных белгородцев вывозили из региона и в преддверии учебного года: им предлагали продолжить обучение в безопасных областях.
По данным на октябрь количество учеников в белгородских школах из-за таких мер снизилось примерно на 7 тысяч — до 158 тысяч человек. Из них около 1057 детей обучались в других регионах — для этого родители заполняли соответствующие заявления.