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Posted 13 января, 06:37

Published 13 января, 06:37

Modified 13 января, 06:39

Updated 13 января, 06:39

Белгородских детей увезли в другие регионы

Сколько детей за год вывезли из Белгородской области из-за обстрелов?

13 января 2025, 06:37
Фото: Изображение Midjourney. Белгородских детей увезли в другие регионы

Гладков назвал число вывезенных из белгородского приграничья детей

Сюжет
Дети
Весь прошлый год в Белгородской области продолжалась работа по вывозу детей. Сколько юных белгородцев удалось отправить в другие регионы?

За 2024 год из Белгородской области удалось вывезти примерно 70 тысяч детей. Всех ребят временно разместили у себя другие российские регионы из-за неспокойной оперативной обстановки.

Первоначально из своих домов уезжали ребята из областного центра, Шебекино и Грайворона. Их приняли в различных регионах: от Калининграда до Владивостока, от Ямала до Махачкалы, отметил губернатор Вячеслав Гладков в комментарии для программы «Церковь и мир» на «России-24».

«С одной стороны страшно, что у нас обстрелы, а с другой стороны, наши дети увидели, что такое тундра, Кавказские горы, то, что вероятно, многим не удалось бы увидеть никогда в своей жизни», — продолжил рассказывать чиновник.

Напомним, что юных белгородцев вывозили из региона и в преддверии учебного года: им предлагали продолжить обучение в безопасных областях.

По данным на октябрь количество учеников в белгородских школах из-за таких мер снизилось примерно на 7 тысяч — до 158 тысяч человек. Из них около 1057 детей обучались в других регионах — для этого родители заполняли соответствующие заявления.

Почему белгородцев просят подписать заявление о вывозе детей в другие регионы?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Белгородское приграничье
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