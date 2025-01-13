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Posted 13 января, 16:33

Published 13 января, 16:33

Modified 13 января, 16:33

Updated 13 января, 16:33

Похмелиться в Белгородской области — дешевле всего

Сколько белгородцы потратят денег на набор от похмелья?

13 января 2025, 16:33
Фото: 1MI. Похмелиться в Белгородской области — дешевле всего

Белгородцам дешевле остальных россиян обойдётся набор от похмелья

Сюжет
Новости Белгорода
Что белгородцы покупают, чтобы снять признаки похмелья? И сколько эти средства стоят?

Чтобы опохмелиться, белгородцы не только пьют воду и прибегают к народному лечению в виде рассола от солёных огурцов. Некоторые жители борются с недугом с помощью кефира, аспирина, активированного угля и даже упаковки лапши быстрого приготовления.

Интересно, что в Белгородской области каждый товар из антипохмельного набора стоит дешевле, чем в других регионах по стране. Все позиции можно приобрести в приграничном регионе всего за 300 рублей.

На втором месте с небольшой ценой в 307 рублей расположилась Ингушетия.

Самый дорогой спасительный набор заметили на Чукотке — там он стоит 849 рублей. Москвичи опохмелятся за 514 рублей, а жители Северной столицы — за 462 рубля, выяснили специалисты Bankiros.ru.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Похмелье
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