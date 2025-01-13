Сколько белгородцы потратят денег на набор от похмелья?

Posted 13 января, 16:33
Published 13 января, 16:33
Modified 13 января, 16:33
Updated 13 января, 16:33
Чтобы опохмелиться, белгородцы не только пьют воду и прибегают к народному лечению в виде рассола от солёных огурцов. Некоторые жители борются с недугом с помощью кефира, аспирина, активированного угля и даже упаковки лапши быстрого приготовления.
Интересно, что в Белгородской области каждый товар из антипохмельного набора стоит дешевле, чем в других регионах по стране. Все позиции можно приобрести в приграничном регионе всего за 300 рублей.
На втором месте с небольшой ценой в 307 рублей расположилась Ингушетия.
Самый дорогой спасительный набор заметили на Чукотке — там он стоит 849 рублей. Москвичи опохмелятся за 514 рублей, а жители Северной столицы — за 462 рубля, выяснили специалисты Bankiros.ru.