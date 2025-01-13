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Posted 13 января, 09:14

Published 13 января, 09:14

Modified 13 января, 09:16

Updated 13 января, 09:16

Шестерых украинцев взяли в плен на белгородской границе

Шестерых украинцев взяли в плен на белгородской границе

13 января 2025, 09:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Все пленные — украинские пограничники. Когда их заметили?

Российские военнослужащие в канун Рождества взяли в плен украинских пограничников. Поймать противников удалось на границе с Белгородской областью.

В плен сдались шесть человек: прапорщик, два сержанта, ефрейтор и двое рядовых. Всех их оставили в живых, об этом журналистам РИА «Новости» сообщил источник из силовых структур России.

Напомним, что в последний раз об украинских пленных рассказывали в августе 2024 года. Тогда боец сообщил ВС РФ планы командования ВСУ.

Сегодня же, 13 января, также стало известно о возвращении 44 белгородцев из украинского плена. Среди них 25 мобилизованных, 15 контрактников и по двое добровольцев и срочников.

Из украинского плена вернулись домой 44 жителя Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пограничники#Украина#Россия#Белгород#Плен#Приграничье#СВО
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