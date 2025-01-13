Шестерых украинцев взяли в плен на белгородской границе

Posted 13 января, 09:14
Published 13 января, 09:14
Modified 13 января, 09:16
Updated 13 января, 09:16
Российские военнослужащие в канун Рождества взяли в плен украинских пограничников. Поймать противников удалось на границе с Белгородской областью.
В плен сдались шесть человек: прапорщик, два сержанта, ефрейтор и двое рядовых. Всех их оставили в живых, об этом журналистам РИА «Новости» сообщил источник из силовых структур России.
Напомним, что в последний раз об украинских пленных рассказывали в августе 2024 года. Тогда боец сообщил ВС РФ планы командования ВСУ.
Сегодня же, 13 января, также стало известно о возвращении 44 белгородцев из украинского плена. Среди них 25 мобилизованных, 15 контрактников и по двое добровольцев и срочников.