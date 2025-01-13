Проехал на красный и врезался в поезд: в Белгородской области погиб водитель «Приоры»

Posted 13 января, 10:23
Published 13 января, 10:23
Modified 13 января, 10:23
Updated 13 января, 10:23
В городе Алексеевке в ночь на 13 января произошло ДТП на железнодорожном переезде. Случилось это около 01:10 на ул. Революционной.
По предварительной версии регионального УМВД, 36-летний водитель ВАЗ-217230 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, находясь на регулируемом железнодорожном переезде с автоматической сигнализацией, столкнулся с маневровым тепловозом, которым управлял 52-летний машинист.
Водителя легковушки доставили в больницу, однако вскоре скончался от полученных травм. Сейчас сотрудники ГИБДД работают над выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее в Алексеевском округе на автодороге Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина на Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. В результате аварии 10-летний мальчик, который был пассажиром иномарки, погиб на месте, а 13-летняя девочка и оба водителя пострадали.
Стоит отметить, что белгородцы нередко нарушают правила дорожного движения. Только за время новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции выявили 4049 нарушений ПДД в Белгородской области. В том числе были зафиксированы 65 выездов на встречку, более 250 водителей наказаны за отказ предоставить дорогу пешеходам.