Проехал на красный и врезался в поезд: в Белгородской области погиб водитель «Приоры»

Ранее в Алексеевском округе на автодороге Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина на Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. В результате аварии 10-летний мальчик, который был пассажиром иномарки, погиб на месте, а 13-летняя девочка и оба водителя пострадали.