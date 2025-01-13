Продолжат ли вывозить детей из Белгородской области?

Posted 13 января, 15:03
Published 13 января, 15:03
Modified 13 января, 17:12
Updated 13 января, 17:12
Жители белгородского приграничья начали интересоваться в социальных сетях, планируют ли местные власти составлять список школьников, которых могут отправить в другие регионы. Там же дети могли бы продолжить обучение вдали от обстрелов.
Один из чиновников ответил, что такая возможность скоро появится: власти уже формируют необходимые списки.
«В настоящее время формируются списки детей из приграничных муниципалитетов, прорабатываются принимающие регионы и учреждения. Заявку на обучение в третьей четверти за пределами области Вы можете подать в школу, в которой обучается Ваш ребёнок, или в управление образования», — объяснил родителям порядок действий региональный министр образования Андрей Милёхин.
Добавим, что всего за 2024 год за пределы Белгородской области отправились примерно 70 тысяч юных белгородцев.
Обновлено в 20:07: в вечернем обращении к жителям региона губернатор Вячеслав Гладков добавил, что сейчас нельзя сказать, что нужно «всех детей взять и быстро вывезти», такой задачи нет.
«Есть плановая „Бригантина ‚Белогорье‘“, поездки детей вместе с обучением. Если есть какая-то дополнительная потребность, обращайтесь в органы местного самоуправления и к Андрею Милёхину», — подчеркнул глава региона.