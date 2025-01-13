bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 15:03

Published 13 января, 15:03

Modified 13 января, 17:12

Updated 13 января, 17:12

Белгородцам обеспечат безопасное обучение

Продолжат ли вывозить детей из Белгородской области?

13 января 2025, 15:03
Фото: 1MI. Белгородцам обеспечат безопасное обучение

Белгородцам ответили на вопрос о вывозе детей на обучение в другие регионы

Сюжет
Дети
Школьников из белгородского приграничья вскоре могут вновь отправить на обучение в другие российские регионы? Подробности рассказали чиновники.

Жители белгородского приграничья начали интересоваться в социальных сетях, планируют ли местные власти составлять список школьников, которых могут отправить в другие регионы. Там же дети могли бы продолжить обучение вдали от обстрелов.

Один из чиновников ответил, что такая возможность скоро появится: власти уже формируют необходимые списки.

«В настоящее время формируются списки детей из приграничных муниципалитетов, прорабатываются принимающие регионы и учреждения. Заявку на обучение в третьей четверти за пределами области Вы можете подать в школу, в которой обучается Ваш ребёнок, или в управление образования», — объяснил родителям порядок действий региональный министр образования Андрей Милёхин.

Добавим, что всего за 2024 год за пределы Белгородской области отправились примерно 70 тысяч юных белгородцев.

Обновлено в 20:07: в вечернем обращении к жителям региона губернатор Вячеслав Гладков добавил, что сейчас нельзя сказать, что нужно «всех детей взять и быстро вывезти», такой задачи нет.

«Есть плановая „Бригантина ‚Белогорье‘“, поездки детей вместе с обучением. Если есть какая-то дополнительная потребность, обращайтесь в органы местного самоуправления и к Андрею Милёхину», — подчеркнул глава региона.

Сколько детей за год вывезли из Белгородской области из-за обстрелов?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут бесплатно ездить в автобусах, но в другом регионеНекоторым белгородским ученикам пришлось писать итоговое сочинение в других регионахНа обучение белгородских детей в других регионах поступило 340 заявок
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Милëхин#Вывоз детей в другие регионы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика