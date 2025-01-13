Прикрывали сослуживцев: в Херсонской области погибли близнецы из Белгорода

Дмитрий Дудченко, доброволец, погиб, участвуя в СВО в рядах Минобороны России. Ранее он служил в ЧВК «Вагнер», участвовал в штурме Бахмута, а в 2023 году снова отправился на фронт по собственному желанию. В мае того года, выполняя боевую задачу на харьковском направлении, он погиб. Посмертно Дмитрий был награждён медалями за отвагу и мужество.