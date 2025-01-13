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Posted 13 января, 11:52

Published 13 января, 11:52

Modified 13 января, 11:52

Updated 13 января, 11:52

В зоне СВО погибли ещё двое белгородцев

Прикрывали сослуживцев: в Херсонской области погибли близнецы из Белгорода

13 января 2025, 11:52
Фото: 1MI. В зоне СВО погибли ещё двое белгородцев

Братья-близнецы из Белгородской области погибли в ходе СВО

Сюжет
СВО
Братья Дмитрий и Денис Фетисенко из Белгорода погибли в бою под Херсоном, когда прикрывали эвакуацию раненых сослуживцев. Отец мужчин рассказал о сыновьях.

Братья-близнецы из Белгорода, Дмитрий и Денис Фетисенко, погибли в бою под Крынками в Херсонской области, при эвакуации раненых товарищей по службе. Отец бойцов, Сергей Фетисенко, в интервью RT рассказал, что сыновья с самого детства были увлечены историей и мечтали служить, несмотря на возможность избежать призыва — у них была бронь на работе.

Дмитрий первым отправился на фронт, отложив планирующуюся свадьбу. После ранения он вернулся домой, но вскоре снова пошёл на фронт, за ним отправился и Денис.

Братья служили операторами дронов. В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года они погибли при выполнении боевого задания, спасая сослуживцев. За проявленное мужество и героизм их посмертно наградили орденами Мужества. Товарищи братьев надеются, что им присвоят звания Героев России.

Отец близнецов продолжает оказывать поддержку фронту, занимаясь доставкой гуманитарной помощи.

Белгородские мужчины погибают на СВО, становясь примерами мужества. В Старом Осколе в сентябре 2024 года попрощались с Денисом Клениным, погибшим на спецоперации. Местный житель, служивший шесть лет при кафедральном храме, добровольно отправился на фронт. Священнослужители и близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь.

Юрий Потапенко из Белгородской области погиб в первый день спецоперации, когда российская колонна попала под обстрел в Харьковской области. Находясь в КамАЗе, 22-летний младший сержант артиллерийской разведки, получил смертельное осколочное ранение.

Дмитрий Дудченко, доброволец, погиб, участвуя в СВО в рядах Минобороны России. Ранее он служил в ЧВК «Вагнер», участвовал в штурме Бахмута, а в 2023 году снова отправился на фронт по собственному желанию. В мае того года, выполняя боевую задачу на харьковском направлении, он погиб. Посмертно Дмитрий был награждён медалями за отвагу и мужество.

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