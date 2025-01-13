После взрыва в Белгородской области повреждены частные дома и авто

Posted 13 января, 15:18
Published 13 января, 15:18
Modified 13 января, 15:20
Updated 13 января, 15:20
Борисовское село опять попало под удар БПЛА. Речь идёт о населённом пункте Зозули, где сегодня уже пострадали женщина и годовалый ребёнок.
Зафиксирована атака двух FPV-дронов. В этот раз обошлось без пострадавших мирных жителей. Однако после взрыва повреждены два частных дома и машина. Кроме того, один дом на время остался без света.
Атакам беспилотника подверглась и Малиновка в Белгородском районе. Там под удар попали два многоквартирных дома, есть разрушения.
Город Шебекино тем временем снова попал под обстрел. После прилёта разрушения есть на территории одного из предприятий, также посечена машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Всего же сегодня ранены три мирных жителя. Помимо женщины и ребёнка в Борисовском районе, пострадала мирная жительница в Лозовом.