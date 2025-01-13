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Posted 13 января, 15:18

Published 13 января, 15:18

Modified 13 января, 15:20

Updated 13 января, 15:20

Последствия атаки на Белгородскую область

После взрыва в Белгородской области повреждены частные дома и авто

13 января 2025, 15:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки на Белгородскую область

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Удар пришёлся на приграничные Борисовский и Белгородский районы, Шебекинский округ. Что известно о последствиях?

Борисовское село опять попало под удар БПЛА. Речь идёт о населённом пункте Зозули, где сегодня уже пострадали женщина и годовалый ребёнок.

Зафиксирована атака двух FPV-дронов. В этот раз обошлось без пострадавших мирных жителей. Однако после взрыва повреждены два частных дома и машина. Кроме того, один дом на время остался без света.

Атакам беспилотника подверглась и Малиновка в Белгородском районе. Там под удар попали два многоквартирных дома, есть разрушения.

Город Шебекино тем временем снова попал под обстрел. После прилёта разрушения есть на территории одного из предприятий, также посечена машина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего же сегодня ранены три мирных жителя. Помимо женщины и ребёнка в Борисовском районе, пострадала мирная жительница в Лозовом.

Белгородская область в 2024 году чаще других подвергалась атакам украинских БПЛА
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