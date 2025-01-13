Озвучили в честь праздника: стала известна средняя зарплата белгородских журналистов

В 2024 году в Белгородской области журналистам предлагали зарплаты в диапазоне от 34 000 до 45 000 рублей, при этом спрос на специалистов в отрасли оставался стабильным. Средняя зарплата журналистов в России в 2024 году составила от 40 230 рублей до 80 460 рублей.