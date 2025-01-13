Озвучили в честь праздника: стала известна средняя зарплата белгородских журналистов

Posted 13 января, 12:49
Published 13 января, 12:49
Modified 13 января, 12:49
Updated 13 января, 12:49
Сегодня, в День российской печати, аналитики hh.ru рассказали о рынке труда в сфере СМИ. Несмотря на обилие вакансий по всей стране, ситуация остаётся сложной, особенно в регионах.
В 2024 году в Белгородской области журналистам предлагали зарплаты в диапазоне от 34 000 до 45 000 рублей, при этом спрос на специалистов в отрасли оставался стабильным. Средняя зарплата журналистов в России в 2024 году составила от 40 230 рублей до 80 460 рублей.
Согласно данным hh.ru, большинство вакансий в Белгородской области рассчитано на кандидатов с опытом работы от одного до трёх лет. Тем, у кого опыта совсем нет, предоставляют шанс лишь в каждой пятой вакансии.
Требования работодателей включают гуманитарное образование, грамотную речь, навыки анализа информации и наличие портфолио. Кандидаты с опытом нередко должны обладать глубокими знаниями в узкой тематике и иметь полезные контакты в различных сферах.
Аналитики отмечают, что журналисты в регионе относятся к профицитным кадрам: на каждую вакансию приходится 22 резюме. Однако найти специалиста с глубокими профессиональными знаниями и опытом оказывается непросто. Это подтверждают жалобы работодателей, которые сталкиваются с дефицитом квалифицированных сотрудников.
В то же время журналисты региона всё чаще высказывают недовольство уровнем зарплат, считая его недостаточным для профессии, требующей высокой квалификации и значительного объёма работы.
Буквально осенью 2024 года средняя зарплата жителей Белгородской области составляла 66 741 рубль. Самой высокооплачиваемой отраслью стала сфера IT и связи, где средняя зарплата достигает 107 тысяч рублей