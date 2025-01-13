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Posted 13 января, 12:49

Published 13 января, 12:49

Modified 13 января, 12:49

Updated 13 января, 12:49

Прибыльна ли работа журналиста?

Озвучили в честь праздника: стала известна средняя зарплата белгородских журналистов

13 января 2025, 12:49
Фото: Изображение Midjourney. Прибыльна ли работа журналиста?

Названы средние зарплаты белгородских журналистов

Сюжет
Зарплата
Ежегодно 13 января в России отмечается День российской печати — праздник всех, кто так или иначе связан с работой в СМИ. Сколько же зарабатывают белгородские специалисты?

Сегодня, в День российской печати, аналитики hh.ru рассказали о рынке труда в сфере СМИ. Несмотря на обилие вакансий по всей стране, ситуация остаётся сложной, особенно в регионах.

Ситуация в Белгородской области

В 2024 году в Белгородской области журналистам предлагали зарплаты в диапазоне от 34 000 до 45 000 рублей, при этом спрос на специалистов в отрасли оставался стабильным. Средняя зарплата журналистов в России в 2024 году составила от 40 230 рублей до 80 460 рублей.

Согласно данным hh.ru, большинство вакансий в Белгородской области рассчитано на кандидатов с опытом работы от одного до трёх лет. Тем, у кого опыта совсем нет, предоставляют шанс лишь в каждой пятой вакансии.

Требования работодателей включают гуманитарное образование, грамотную речь, навыки анализа информации и наличие портфолио. Кандидаты с опытом нередко должны обладать глубокими знаниями в узкой тематике и иметь полезные контакты в различных сферах.

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Избыток резюме, но нехватка экспертов

Аналитики отмечают, что журналисты в регионе относятся к профицитным кадрам: на каждую вакансию приходится 22 резюме. Однако найти специалиста с глубокими профессиональными знаниями и опытом оказывается непросто. Это подтверждают жалобы работодателей, которые сталкиваются с дефицитом квалифицированных сотрудников.

В то же время журналисты региона всё чаще высказывают недовольство уровнем зарплат, считая его недостаточным для профессии, требующей высокой квалификации и значительного объёма работы.

Буквально осенью 2024 года средняя зарплата жителей Белгородской области составляла 66 741 рубль. Самой высокооплачиваемой отраслью стала сфера IT и связи, где средняя зарплата достигает 107 тысяч рублей

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