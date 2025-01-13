От социальных драм до исторических блокбастеров: какие фильмы снимали в Белгороде

Posted 13 января, 12:29
Published 13 января, 12:29
Modified 13 января, 12:31
Updated 13 января, 12:31
Одна из громких премьер последних лет — военная драма Алексея Кравчука, повествующая о восстании декабристов 1825 года «Союз спасения» (12+), — снималась в Белгородской области. Выбор на этот живописный уголок природы пал не случайно: действие картины происходит на украинской земле — здесь, в Белгородской области, те же архетипы, природа, климат. Оператор-постановщик фильма Игорь Гринякин, коренной белгородец, предложил в качестве локации родные места.
«Белгородская земля прекрасно нас встретила. Летом нам повезло с солнцем, в конце ноября нам повезло со снегом», — говорил Гринякин в интервью местным СМИ.
Съёмки шли в Шебекинском округе — Большом Городище и Дмитриевке — здесь художники и декораторы воссоздали украинскую деревню Васильково: аккуратные белёные хатки под соломенной крышей, дворы, огороженные плетнём, церквушка. Для съёмок массовых сцен пригласили местных жителей, которые с удовольствием откликнулись — кинематографисты получили более 700 анкет от белгородцев, желающих засветиться на экране. А ещё местные жители снабдили киношников всем необходимым сельским антуражем, в том числе и живностью: коровой, утками, гусями. Лошадей для гусаров предоставил местный конноспортивный клуб «Держава».
На сказках Надежды Кошеверовой выросло не одно поколение советских детей. «Золушка», «Старая-старая сказка» (0+), «Соловей» (12+), «Царевич Проша» (12+), «Ослиная шкура» и другие фильмы режиссёра до сих пор остаются любимыми взрослыми и детворой. Для съёмок своего последнего фильма «Сказка про влюблённого маляра» (12+) Надежда Николаевна выбрала Белгородскую область. Здесь, в карьере меловых гор, снимали эпизоды в царстве Кощея. Локация оказалась хороша тем, что почти не требовала декораций. Природа и без того создала здесь самобытную, сказочную атмосферу посредством причудливых кипенно-белых скал.
Воинов в стражу главного злодея набрали из местных жителей. Снимались и девушки из конноспортивной школы — участвовали в сценах верховой езды, а также юные белгородские пловчихи из спортшколы «Спартак» — они сыграли сказочных русалок. Кстати, на съёмках с русалками и Водяным чуть не произошла трагедия. Снимали в водоёме под посёлком Разумное. Водяной, которого играл знаменитый петербуржский актёр Георгий Штиль, должен был появиться из озера и сказать несколько фраз, но сцена пошла не по плану.
Вот как описывал этот случай сам Штиль:
«Ноябрь, четыре градуса на улице… Разделся, начал опускаться. Мелко. Кто-то сказал: „Давайте привяжем ему противовес, килограммов 25, чтобы не всплывал“. Не проверили, а там яма была, меня туда и потянуло. И я не всплыл! Спас меня оператор Розовский. Нырнул, подтолкнул. Все уже плачут на берегу. У директора картины волосы дыбом… Мне сразу дали денег за трюк. А так бы ни за что!»
В 1964 году на советские экраны вышел фильм Василия Ордынского «Большая руда» (0+) — социальная драма о том, как начиналась разработка знаменитого на весь мир белгородского железорудного бассейна КМА. Главную роль — шофёра рудника по имени Виктор Пронякин — сыграл Евгений Урбанский. По сюжету он привозит первый ковш долгожданной руды, преодолевая множество трудностей и препятствий.
Главной площадкой для съёмок стало Лебединское (Губкинское) месторождение. Два месяца в молодом городе Губкине жили звёзды всесоюзного масштаба: Евгений Урбанский, Лариса Лужина, Всеволод Санаев, Инна Макарова.
«Сейчас город стал очень красивым, а тогда был каким-то полуразрушенным, зачуханным. Представьте, два месяца мы жили в маленькой деревянной одноэтажной гостинице», — вспоминала народная артистка Лариса Лужина.
Но соседство с горняками пошло только на пользу фильму. Они как могли помогали кинематографистам: инженеры и другие технические специалисты консультировали редакторов и операторов, чтобы в кадре всё выглядело максимально правдоподобно. Множество шофёров карьера выступило в роли дублёров актёров. А в финале и вовсе в кадре появились сотни жителей города. Фильм «Большая руда» стал лидером проката, его посмотрели миллионы советских зрителей.
Фильм «Свадьба с приданым» (12+) вошёл в золотой фонд советского кино. Только за первый год проката его посмотрели 45,5 млн человек. Комедию о любви двух колхозных бригадиров Ольги Степановой и Максима Орлова поставили Татьяна Лукашевич и Борис Равенских. Последний провёл свои школьные годы в Старом Осколе и навсегда влюбился в здешние живописные пейзажи. Съёмки проходили на территории Корочанского района, в меловых горах. Главные роли в картине исполнили Вера Васильева и Владимир Ушаков, которые после съёмок поженились и дожили до золотой свадьбы. А песни из фильма «Свадьба с приданым» стали, как сейчас говорят, золотыми хитами: «На крылечке твоём», «Хвастать, милая, не стану», «Зацветает степь лесами».
Режиссёр Анатолий Буковский снял фильм «Сумка полная сердец» (18+) по одноимённой повести Владимира Федорова, коренного белгородца. Сюжет рассказывает о жителях села Чистый Колодец, близ которого находят богатые залежи железной руды. Это в корне меняет жизнь сельчан — деревня оживает, наполняется шумом, скоростью, суматохой. Наблюдает за всем этим почтальон Арина и вспоминает, какой когда-то была жизнь… Съёмки проходили на территории Белгородской области — Корочанский район, меловые горы. Многие белгородцы участвовали в массовых сценах, например, в сцене проводов мужчин на фронт.