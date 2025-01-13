От социальных драм до исторических блокбастеров: какие фильмы снимали в Белгороде

Фильм «Свадьба с приданым» (12+) вошёл в золотой фонд советского кино. Только за первый год проката его посмотрели 45,5 млн человек. Комедию о любви двух колхозных бригадиров Ольги Степановой и Максима Орлова поставили Татьяна Лукашевич и Борис Равенских. Последний провёл свои школьные годы в Старом Осколе и навсегда влюбился в здешние живописные пейзажи. Съёмки проходили на территории Корочанского района, в меловых горах. Главные роли в картине исполнили Вера Васильева и Владимир Ушаков, которые после съёмок поженились и дожили до золотой свадьбы. А песни из фильма «Свадьба с приданым» стали, как сейчас говорят, золотыми хитами: «На крылечке твоём», «Хвастать, милая, не стану», «Зацветает степь лесами».