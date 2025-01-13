Нужно ли на белгородских дорогах устанавливать дополнительные указатели?

Фото примера показал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. По словам чиновника, на сегодняшний день на территории региона 1573 населённых пункта. Каждый обеспечен указателями. Если знак отсутствует, то это связано либо с его повреждением, либо с ДТП, либо с кражей. Также указатели меняют, если они вышли из строя.