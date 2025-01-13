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Posted 13 января, 09:16

Published 13 января, 09:16

Modified 13 января, 09:18

Updated 13 января, 09:18

Белгородский министр рассказал об установке дополнительных указателей на дорогах

Нужно ли на белгородских дорогах устанавливать дополнительные указатели?

13 января 2025, 09:16
Фото: 1MI.

Белгородский министр рассказал об установке дополнительных указателей на дорогах

Сюжет
Дороги
Что будет, если на белгородских дорогах установят указатели, где будут нанесены все населённые пунктов и расстояние к ним?

Фото примера показал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. По словам чиновника, на сегодняшний день на территории региона 1573 населённых пункта. Каждый обеспечен указателями. Если знак отсутствует, то это связано либо с его повреждением, либо с ДТП, либо с кражей. Также указатели меняют, если они вышли из строя.

На самих дорогах расположены указатели направлений. На больших трассах они установлены для информирования водителей о въезде в большие населённые пункты, либо о выезде. А на второстепенных дорогах устанавливают дополнительные знаки в местах, где это необходимо.

Евтушенко отметил, что с учётом плотности дорог в Белгородской области, если написать на знаке на каждом перекрёстке все населённые пункты, которые находятся на этой дороге, то знак будет выглядеть примерно, как на участке Томаровка — Ракитное:

Фото: Из оперсовещания правительства области
«Он будет неинформативен, прочитать его будет невозможно, размер большой, небезопасен. Обращений по проблеме с отсутствием навигации единичные. Считаем, что минимальное количество указателей есть. Мы ведём сейчас оцифровку дорог региона. В рамках этой работы мы ещё раз более внимательно посмотрим на необходимость»
Сергей Евтушенко

Министр посоветовал для спокойствия автомобилистов скачать в телефоны карту, которая не требует доступа в Сеть, и планировать своё движение в том числе и по ней.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дороги#Навигация#Белгород#Автомобильный транспорт#Указатели#Населённые пункты
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