Наконец-то: раскрыли точную дату и время открытия катков в Белгороде

Жители Белгорода смогут насладиться катанием на коньках уже сегодня, 13 января. В парке Ленина и на улице Есенина сейчас завершаются последние этапы подготовки ледовых дорожек. Оба катка официально открывают свои двери с 18:00. К слову, катки на «Ривьере» уже открыты, об этом узнала журналистка Бел.Ру.