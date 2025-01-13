Наконец-то: раскрыли точную дату и время открытия катков в Белгороде

Posted 13 января, 09:45
Published 13 января, 09:45
Modified 13 января, 09:49
Updated 13 января, 09:49
Жители Белгорода смогут насладиться катанием на коньках уже сегодня, 13 января. В парке Ленина и на улице Есенина сейчас завершаются последние этапы подготовки ледовых дорожек. Оба катка официально открывают свои двери с 18:00. К слову, катки на «Ривьере» уже открыты, об этом узнала журналистка Бел.Ру.
Напомним, что белгородские катки закрылись ещё с Рождества из-за очень тёплой погоды: на прошлой неделе температура в городе повышалась до +8 градусов.
Где ещё можно покататься в Белгороде и за ним, рассказали в материале.