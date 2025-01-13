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Posted 13 января, 09:45

Published 13 января, 09:45

Modified 13 января, 09:49

Updated 13 января, 09:49

В Белгороде готовят к открытию катки

Наконец-то: раскрыли точную дату и время открытия катков в Белгороде

13 января 2025, 09:45
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород». В Белгороде готовят к открытию катки

В Белгороде вновь откроют не работавшие из-за потепления катки

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Новости Белгорода
Ледовые дорожки в Центральном парке и каток на улице Есенина откроются уже сегодня. Информация о возобновлении работы катков появилась в Telegram-канале Белгорблагоустройства.

Жители Белгорода смогут насладиться катанием на коньках уже сегодня, 13 января. В парке Ленина и на улице Есенина сейчас завершаются последние этапы подготовки ледовых дорожек. Оба катка официально открывают свои двери с 18:00. К слову, катки на «Ривьере» уже открыты, об этом узнала журналистка Бел.Ру.

Напомним, что белгородские катки закрылись ещё с Рождества из-за очень тёплой погоды: на прошлой неделе температура в городе повышалась до +8 градусов.

Где ещё можно покататься в Белгороде и за ним, рассказали в материале.

Ледовые катки в Белгороде и за городом: где покататься на зимних каникулах?
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Катки#Белгород#Есенинский каток
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