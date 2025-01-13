На ТНТ анонсировали новый сезон сериала с белгородкой в главной роли

Posted 13 января, 11:30
Published 13 января, 11:30
Modified 13 января, 11:30
Updated 13 января, 11:30
Телеканал ТНТ анонсировал пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» (16+). Первую серию покажут по телевизору уже в понедельник, 20 января. Судя по всему, этот сезон станет для проекта заключительным.
В кинокартине одну из главных ролей исполняет уроженка Белгородской области Елена Полянская. Девушка играет Олесю Вербу — оперативницу. В новом сезоне она будет поддерживать своего молодого человека в желании начать карьеру опера, рассказали в «Газпром-Медиа».
Напомним, что Полянская родилась в 1988 году в Белгороде. За свою жизнь девушка успела сняться в 44 кинокартинах, включая «Цыганское счастье», «13», «Универ. 13 лет спустя» и другие.