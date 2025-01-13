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Posted 13 января, 11:30

Published 13 января, 11:30

Modified 13 января, 11:30

Updated 13 января, 11:30

Елена Полянская в роли Вербы

На ТНТ анонсировали новый сезон сериала с белгородкой в главной роли

13 января 2025, 11:30
Фото: кадр из сериала «Девушки с Макаровым». Елена Полянская в роли Вербы
Сериал «Девушки с Макаровым» с белгородкой Еленой Полянской в одной из главных ролей стартует 20 января. Сообщается, что сезон будет финальным.

Телеканал ТНТ анонсировал пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» (16+). Первую серию покажут по телевизору уже в понедельник, 20 января. Судя по всему, этот сезон станет для проекта заключительным.

В кинокартине одну из главных ролей исполняет уроженка Белгородской области Елена Полянская. Девушка играет Олесю Вербу — оперативницу. В новом сезоне она будет поддерживать своего молодого человека в желании начать карьеру опера, рассказали в «Газпром-Медиа».

Напомним, что Полянская родилась в 1988 году в Белгороде. За свою жизнь девушка успела сняться в 44 кинокартинах, включая «Цыганское счастье», «13», «Универ. 13 лет спустя» и другие.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Актриса#Сериал#Елена Полянская
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