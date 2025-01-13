«На реабилитации»: что известно о состоянии сбежавшей из-за пожара зебры?

Это не первая трагедия в зоопарках региона. В результате мартовского обстрела Белгорода с использованием кассетных боеприпасов повреждены экзотариум и вольер с кенгуру. К сожалению, кенгуру беннетта по кличке Гранди не удалось спасти — она погибла на улице во время атаки. Гранди была привезена в зоопарк в 2019 году.