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Posted 13 января, 07:38

Published 13 января, 07:38

Modified 13 января, 07:40

Updated 13 января, 07:40

Под Белгородом поймали сбежавшую зебру

«На реабилитации»: что известно о состоянии сбежавшей из-за пожара зебры?

13 января 2025, 07:38
Фото: Telegram-канал «Подъём». Под Белгородом поймали сбежавшую зебру

В старооскольском зоопарке рассказали о состоянии пойманной зебры

Сюжет
Зоопарк
Сбежал самец по кличке Рон, произошло это после пожара. Сейчас он проходит реабилитацию в отдельном вольере.

В Старооскольском горокруге в минувшие выходные произошёл пожар, который стал причиной гибели пяти зебр. Как сообщил исполняющий обязанности директора зоопарка Павел Диденко, возгорание началось в каркасно-тентовом вольере. Сторож заметил задымление и попытался спасти животных, но огонь охватил помещение слишком быстро.

Одной из зебр удалось вырваться из огня и сбежать. Очевидцы заметили животное и сообщили об этом в соцсетях. Вскоре зебру удалось поймать и вернуть в зоопарк.

Сбежавший самец по кличке Рон отделался незначительными ссадинами. Как рассказал Диденко изданию «Подъём», его поместили в отдельный вольер, находящийся рядом с другими зебрами.

«Зебра вернулась, она в зоопарке. Обследовали, обработали, царапины есть. Но кушает, всё хорошо. Зовут его Рон. Пока он на реабилитации, но вскоре вернётся к остальным», — отметил руководитель.

Причину пожара ещё предстоит установить. По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Вероятной причиной могла стать неисправность электрооборудования, но окончательное заключение дадут специалисты после проверки.

Зоопарк приостановил свою работу на 12 и 13 января из-за случившегося.

Это не первая трагедия в зоопарках региона. В результате мартовского обстрела Белгорода с использованием кассетных боеприпасов повреждены экзотариум и вольер с кенгуру. К сожалению, кенгуру беннетта по кличке Гранди не удалось спасти — она погибла на улице во время атаки. Гранди была привезена в зоопарк в 2019 году.

Также в начале декабря скончалась капибара Рудольф от онкологического заболевания. Ветеринары сделали всё возможное для его лечения (даже отправили в Москву к более опытным специалистам), но болезнь оказалась слишком агрессивной.

Сбежавшую из-за пожара в зоопарке под Белгородом зебру нашли
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