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Posted 13 января, 07:08

Published 13 января, 07:08

Modified 13 января, 07:11

Updated 13 января, 07:11

завтра в правительстве Белгородской области начнут следить за опозданием работников.

«Позже нельзя»: сотрудников правительства Белгородской области отчитали за опоздания

13 января 2025, 07:08
Фото: 1MI. завтра в правительстве Белгородской области начнут следить за опозданием работников.

Губернатор Белгородской области потребовал соблюдения дисциплины в правительстве

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Новости Белгорода
Гладков заявил, что в правительстве нет дисциплины, поэтому сотрудники опаздывают, а работоспособность падает. Гладков потребовал установить контроль за этим.
«С учётом того, что у нас рабочий день, раньше на работу приходить можно, а позже — нельзя. <…> Опоздание на минуту — это опоздание», — заявил Вячеслав Гладков на оперсовещании правительства Белгородской области.

По его мнению, дисциплина в правительстве отсутствует, поэтому с завтрашнего дня он хотел бы видеть контроль опоздавших на входе, объяснив это тем, что из-за этого падает качество выполнения работы, которой много, а также снижается выработка её объёма.

Семья и дети, как сказал губернатор, не являются оправданием позднего прихода на рабочее место. То же самое касается проблем на дороге типа пробок, т. к. «Белгород — это не Москва».

«Нужно брать пример с руководства. В шесть руководство приходит. Раньше руководителя приходить можно», — подытожил глава региона.

На оперсовещаних многие чиновники, особенно главы муниципалитетов, неоднократно получали жёсткие замечание по поводу проблем с предоставляемыми отчётами. Вопрос касается «вранья в отчётах» о восстановлении жилья пострадавших из-за обстрелов белгородцев, т. к. документа о полном исполнение работ есть, как и обратные жалобы от жителей. За подобное главам пригрозили лишением финансирования.

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