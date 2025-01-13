«Позже нельзя»: сотрудников правительства Белгородской области отчитали за опоздания

Posted 13 января, 07:08
Published 13 января, 07:08
Modified 13 января, 07:11
Updated 13 января, 07:11
«С учётом того, что у нас рабочий день, раньше на работу приходить можно, а позже — нельзя. <…> Опоздание на минуту — это опоздание», — заявил Вячеслав Гладков на оперсовещании правительства Белгородской области.
По его мнению, дисциплина в правительстве отсутствует, поэтому с завтрашнего дня он хотел бы видеть контроль опоздавших на входе, объяснив это тем, что из-за этого падает качество выполнения работы, которой много, а также снижается выработка её объёма.
Семья и дети, как сказал губернатор, не являются оправданием позднего прихода на рабочее место. То же самое касается проблем на дороге типа пробок, т. к. «Белгород — это не Москва».
«Нужно брать пример с руководства. В шесть руководство приходит. Раньше руководителя приходить можно», — подытожил глава региона.
На оперсовещаних многие чиновники, особенно главы муниципалитетов, неоднократно получали жёсткие замечание по поводу проблем с предоставляемыми отчётами. Вопрос касается «вранья в отчётах» о восстановлении жилья пострадавших из-за обстрелов белгородцев, т. к. документа о полном исполнение работ есть, как и обратные жалобы от жителей. За подобное главам пригрозили лишением финансирования.