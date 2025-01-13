Mash Room посвятил новый номер журнала историям военнопленных

Сначала команда смогла доказать «Талибану», что самолет почти новый, и экипажу дали разрешение ездить и проводить обслуживание. Потом талибам сообщили, что в рамках технического регламента и в соответствии с инструкцией в самолете должно быть минимально 10–12 тонн топлива, и самолет позволили заправить. Спустя пару месяцев члены команды отметили, что по регламенту во избежание деформации колес полагается производить руление. «Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».