Mash Room посвятил новый номер журнала историям военнопленных

Posted 13 января, 15:30
Published 13 января, 15:30
Modified 13 января, 15:32
Updated 13 января, 15:32
По словам главного редактора Mash Room Никиты Матнишяна, в издании раскрывается тема обменов людьми между государствами как минимум за последние 30 лет — от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре в 90-х и до современных событий, когда государственные деятели постоянно находятся на связи с неприятелем, чтобы вернуть домой парней, решивших защищать нашу Родину.
В материалах журнала поднимаются острые, даже болезненные темы о судьбе человека в политическом мире: герои публикаций подверглись серьезным испытаниям во время задержания и нахождения в неволе. В частности, командиру Ил-76 Герою России Владимиру Шарпатову удалось вырваться из афганского плена в Кандагаре, где он оказался в 1995 году. Самым тяжелым испытанием он назвал отсутствие связи с родными.
Команде удалось сбежать от талибов: вылетевший в экстремально сложных условиях авиалайнер совершил посадку в ОАЭ, где его достойно принял наследный принц Шарджи. В интервью Шарпатов поделился историей о том, как попал в плен и как сумел совершить побег.
Кроме того, в номере есть публикация, основанная на истории другого гражданина РФ, — предприниматель Виктор Бут 15 лет находился в заключении в США. Захваченный Ил-76 перевозил оружие: мужчина вспоминает, как помогал команде при планировании побега от талибов.
Сначала команда смогла доказать «Талибану», что самолет почти новый, и экипажу дали разрешение ездить и проводить обслуживание. Потом талибам сообщили, что в рамках технического регламента и в соответствии с инструкцией в самолете должно быть минимально 10–12 тонн топлива, и самолет позволили заправить. Спустя пару месяцев члены команды отметили, что по регламенту во избежание деформации колес полагается производить руление. «Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».
В 2005 году в США в прокат вышла кинодрама «Оружейный барон». Создатели образа главного героя картины были вдохновлены личностью Бута. В интервью бизнесмен рассказал о своем отношении к фильму, назвав его «созданной историей» и обвинив сценаристов в демонизации его личности. Но о годах, проведенных в американской тюрьме, Виктор рассказывает абсолютно нейтрально, отмечая, что человеческое отношение к пленным вовсе не чуждо американским гражданам.
Печатный Mash Room не является коммерческим изданием. Журнал позиционирует себя в качестве проекта, собирающего и рассматривающего под разными углами значимые события. Он стал логическим продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории» и является примером уникальной визуальной подачи новостного контента в Telegram. Данное издание, объединяющее истории разных эпох и людей, — это продукт, предназначенный для вдумчивого чтения, тогда как цифровые форматы обычно рассчитаны на быстрый отклик аудитории.
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