Кошки смогут жить по 30 лет? Учёные работают над важной вакциной

Основной компонент вакцины — белок-ингибитор апоптоза макрофагов (AIM), который выводит токсины из организма с помощью антител. В 2015 году Миядзаки обнаружил этот белок и выяснил, что у кошачьих часто он функционирует не так, как должен, поэтому и возникают риски заболевания мочеполовой системы. Нормализация работы почек у кошек может продлить жизнь домашних любимцев до 30 лет, что в два раза больше, чем их средний возраст жизни сейчас.