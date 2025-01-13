Кошки смогут жить по 30 лет? Учёные работают над важной вакциной

Posted 13 января, 09:49
Published 13 января, 09:49
Modified 13 января, 10:03
Updated 13 января, 10:03
Японские учёные обещают выпустить уже в этом 2025 году вакцину, которая может решить одну из главных проблем со здоровьем кошек. Хронической болезни почек подвержены все питомцы старше 10 лет. По статистике, каждая третья кошка возрастом старше 12 лет страдает различными заболеваниями почек, которые могут привести к хронической почечной недостаточности. В свою очередь ХБП — это одна из самых частых причин смерти котов и кошек.
Иммунолог из Токийского университета Тору Миядзаки вместе с командой разрабатывает вакцину, которая поможет организмам кошачьих бороться с болезнью. Сообщается, что вакцина уже показала первые результаты при клинических испытаниях и помогла улучшить работу почек у животных, которых нельзя было излечить.
Разработкой учёный занимался с 2015 года в университете, но в 2020 году из-за COVID-19 финансирование его работы приостановили. В 2022 году он поведал общественности о невозможности вести разработку. Неравнодушные к такому исследованию со всего мира направили более 2 млн долларов для продолжения работы. В итоге учёный ушёл из университета и сосредоточился только на вакцине.
Миядзаки был терапевтом и хотел заниматься лечением заболеваний почек и болезни Альцгеймера у людей, но сейчас учёный проводит работу только по вакцине для кошек, которая может помочь при почечной недостаточности.
Основной компонент вакцины — белок-ингибитор апоптоза макрофагов (AIM), который выводит токсины из организма с помощью антител. В 2015 году Миядзаки обнаружил этот белок и выяснил, что у кошачьих часто он функционирует не так, как должен, поэтому и возникают риски заболевания мочеполовой системы. Нормализация работы почек у кошек может продлить жизнь домашних любимцев до 30 лет, что в два раза больше, чем их средний возраст жизни сейчас.
Препарат хотят сделать максимально доступным в вопросе финансов, запуск продаж планируют на 2025 год, но другие подробности неизвестны.
В комментариях к различным публикациям об инъекции AIM собирается множество владельцев кошек, которые рассказывают, что очень ждут, когда доктор закончит разработку, так как их любимцы страдают из-за почечной недостаточности. Некоторые делятся историями о потере животных.
«В эти выходные я потеряла свою кошку из-за почечной недостаточности. Я бы хотела, чтобы это [прим. ред. разработка лекарства] случилось раньше, потому что мне так грустно, что её больше нет со мной. Ей было 15,5 года, но, может быть, она могла бы дожить до 18 или 20 лет, если бы ей оказали такую помощь. У меня ещё есть две молодые кошки, и я надеюсь, что когда они станут пожилыми, им не придётся проходить через то же самое, а мне не придётся снова переживать эту потерю», — делится одна из пользовательниц научного портала.
Журналистка Бел.Ру связалась с главным врачом ветеринарной клиники «Котёнок Гав» в Белгороде Светланой Бучневой, чтобы узнать подробнее об этом препарате. Как рассказала ветврач, сейчас никаких подробностей о вакцине нет.
«Чтобы говорить о её работе, нужно, чтобы она использовалась не менее года, и только тогда оценивать результаты. На российский рынок она вряд ли попадёт», — делает предположение Светлана.
Отметим, что для Белгородской области проблема со всеми домашними животными стоит очень остро. Из-за обстрелов белгородцы уезжают из своих домов, бросая прирученных животных: собак, кошек, крупный скот и других. Помогают этим животным обычно волонтёры. Так, в области мужчина Сергей приютил у себя 26 кошек и собак, которых хозяева бросили, не желая «заморачиваться» с питомцами или не имея такой возможности. Доброволец ухаживает за 18 котами и восемью собаками из приграничья.
Питомцы живут у Сергея в частном доме в посёлке Майский, сам он человек непубличный, но волонтёры передают мужчине корма, чтобы помочь.
Источники: naked-science, Бел.Ру.