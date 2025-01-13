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Posted 13 января, 06:54

Published 13 января, 06:54

Modified 13 января, 06:56

Updated 13 января, 06:56

По данным на 2019 год, вода «Хрусталь Белогорья» считалась сильно мягче, чем вода из-под крана

Каприз vs необходимость: белгородский музей снова закупил «любимую» минералку

13 января 2025, 06:54
Фото: «Яндекс.Карты». По данным на 2019 год, вода «Хрусталь Белогорья» считалась сильно мягче, чем вода из-под крана

Музей в Белгороде закупает через госзакупки воду только одной марки

Сюжет
Музей
Может ли такая избирательность нарушать антимонопольное законодательство и обязательно ли закупать воду в бутылках вообще?

Запись об этом появилась в реестре госзакупок 10 января. Исполнитель должен будет предоставить Белгородскому государственному музею народной культуры бутилированную минеральную негазированную воду. Не абы какой, а конкретной — бренда «Хрусталь Белогорья». Потратить на эти цели в музее готовы 34 тысячи 560 рублей.

Возможно, это может подпадать под нарушение антимонопольного законодательства: имеет ли право заказчик в закупке выставлять подобные условия, отдавая предпочтения одному единственному продукту?

Делает так музей уже не в первый раз. Аналогичные контракты на 30 и 28 тысяч рублей учреждение уже заключало ранее. Первый тогда отошёл компании «Элгаз-Плюс».

Хотя, возможно, необходимости проводить такие закупки бы не было, если бы качество воды из-под крана не оставляло желать лучшего. Ещё в 2019 году гендиректор ГУП «Белгородский водоканал» Сергей Тараканов говорил, что к середине 2020 года должна была решиться проблема с уровнем содержания в ней железа. Решилась ли — большой вопрос.

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#Валерия Колесникова#Музей#Качество воды#Новости Белгорода#Антимонопольное законодательство#Закупки#Белгород#Хрусталь белогорья#Белгородский бизнес
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