Каприз vs необходимость: белгородский музей снова закупил «любимую» минералку

Posted 13 января, 06:54
Published 13 января, 06:54
Modified 13 января, 06:56
Updated 13 января, 06:56
Запись об этом появилась в реестре госзакупок 10 января. Исполнитель должен будет предоставить Белгородскому государственному музею народной культуры бутилированную минеральную негазированную воду. Не абы какой, а конкретной — бренда «Хрусталь Белогорья». Потратить на эти цели в музее готовы 34 тысячи 560 рублей.
Возможно, это может подпадать под нарушение антимонопольного законодательства: имеет ли право заказчик в закупке выставлять подобные условия, отдавая предпочтения одному единственному продукту?
Делает так музей уже не в первый раз. Аналогичные контракты на 30 и 28 тысяч рублей учреждение уже заключало ранее. Первый тогда отошёл компании «Элгаз-Плюс».
Хотя, возможно, необходимости проводить такие закупки бы не было, если бы качество воды из-под крана не оставляло желать лучшего. Ещё в 2019 году гендиректор ГУП «Белгородский водоканал» Сергей Тараканов говорил, что к середине 2020 года должна была решиться проблема с уровнем содержания в ней железа. Решилась ли — большой вопрос.