Каприз vs необходимость: белгородский музей снова закупил «любимую» минералку

Хотя, возможно, необходимости проводить такие закупки бы не было, если бы качество воды из-под крана не оставляло желать лучшего. Ещё в 2019 году гендиректор ГУП «Белгородский водоканал» Сергей Тараканов говорил, что к середине 2020 года должна была решиться проблема с уровнем содержания в ней железа. Решилась ли — большой вопрос.