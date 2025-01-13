Как помогают и планируют помогать бойцам СВО в Белгородской области?

Всего в сфере российского образования разработали 20 мер поддержки для участников СВО и их семей. Фактически на территории Белгородской области реализуются все, но не все закреплены законодательно, заявил заместитель губернатора по вопросам образования Андрей Милёхин. Исправить это планируют к 1 февраля.