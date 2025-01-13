Как помогают и планируют помогать бойцам СВО в Белгородской области?

Posted 13 января, 14:45
Published 13 января, 14:45
Modified 13 января, 14:47
Updated 13 января, 14:47
Всего в сфере российского образования разработали 20 мер поддержки для участников СВО и их семей. Фактически на территории Белгородской области реализуются все, но не все закреплены законодательно, заявил заместитель губернатора по вопросам образования Андрей Милёхин. Исправить это планируют к 1 февраля.
Также в регионе действуют 17 дополнительных мер, 11 из которых — это выплаты. Среди остальных:
Все образовательные программы являются бесплатными.
В сфере соцзащиты, сейчас действуют четыре региональные и 10 дополнительных мер поддержки участников спецоперации и их родных, рассказала министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова.
Белгородским военнослужащим, кроме мер из единого стандарта, доступны единовременная денежная выплата, бесплатная юридическая помощь, компенсация части стоимости обучения им, их детям и супругам, выплата при рождении ребёнка, на питание несовершеннолетнего, сбор к школе и многое другое. Подробнее — на слайдах ниже.
Все военные и члены их семей могут получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Её очно или дистанционно могут оказать в кратко-, долгосрочном и экстренном форматах.
Детям участников специальной военной операции предоставляются путёвки в санатории, например, в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму, «Надежду» и «Дубравушку».
Из дополнительных мер доступна также поездка в белгородский санаторий для военных, которые получили травму или увечья. В 2024 году такой возможностью, уточнил министр здравоохранения Андрей Иконников, воспользовались 300 граждан.
Во втором квартале 2025 года для оказания помощи в реабилитации данной категории населения откроют дополнительное отделение.
Глава региона заявил, что этих мер поддержки недостаточно. Например, необходимо расширить присутствие на территории области ЦИТО (Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова). Это сделает доступнее услугу протезирования и предоставить место проживания для военнослужащих на период реабилитации.
Важно также чётко определить, кому именно из круга членов семьи может оказываться дополнительная помощь медицинскими учреждениями.
Что касается сферы земельно-имущественных отношений, военнослужащих освобождают от арендной платы за имущество и земельные участки, а также бесплатно предоставляют землю семьям погибших и военных, приставленных к государственной награде и завершивших службу.
Сейчас власти работают над тем, чтобы многодетные семьи не теряли свой статус, если один из детей погиб на СВО. Также уже разработан регламент по предоставлению услуги бесплатного хранения транспортного средства участника военных действий.
На совещании предложили ввести льготу на уплату транспортного налога, сделать бесплатной услугу по выдаче техусловий на примыкание объектов дорожного сервиса или военных сооружений к автомобильной дороге регионального значения и предоставить людям возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, в том числе поездами. Но эти вопросы ещё только предстоит обсудить.
Участникам СВО, их семьям и родным погибших военных бесплатно доступно посещение спортивных объектов физической культуры, тренажёрных залов и бассейнов.
Детей военнослужащих вне очереди зачисляют в учреждения, которые реализуют спортивную подготовку. С 1 сентября 2025 года, то есть с нового спортивного сезона, их будут отдельно обеспечивать оборудованием, инвентарём и спортивной экипировкой.
Для данных категорий граждан белгородский центр туризма бесплатно организовывает экскурсии по столице региона и области.
В 2025 году будет продолжена реализация проекта «Время своих героев», направленного на вовлечение участников специальной военной операции и членов их семей в экономическую деятельность для реализации своих бизнес-идей.
Также собираются приостановить исполнение обязательств по соглашениям на период участия в боевых действиях и его продления после демобилизации.
Губернатор поднял вопрос о возможности получения мер региональной поддержки в беззаявительной форме. По его словам, необходимость «собирать миллион справок» — самая частая жалоба от жителей.
«Пришёл документ от воинской части, что человек находится в зоне специальной военной операции. Что ещё нужно? Правительство — одно, министерств — много. Зачем человеку сто раз нужно какие-то справки [приносить — прим. ред.]?» — объяснил Вячеслав Гладков.
Одним из возможных решений данной проблемы может стать единая база документов. Она же поможет отслеживать дальнейшее трудоустройство вернувшихся граждан и их обратную интеграцию к мирной жизни. Идею о её создании подобной системы проработают в течение нескольких следующих недель и отчёт представят уже на первом заседании правительства в феврале.