Как назвать ребёнка: какие имена чаще и реже всего давали новорождённым белгородкам?

Posted 13 января, 17:05
Published 13 января, 17:05
Modified 13 января, 17:05
Updated 13 января, 17:05
Всего в 2024 году на свет появились 9260 детей, из которых 4735 — мальчики и 4525 — девочки. Чаще всего родителями становились белгородцы в возрасте 30-34 лет.
Как подсчитали сотрудники белгородского ЗАГСа, в минувшем году жители приграничного региона наибольшее предпочтение отдавали пяти женским именам. В топ вошли:
При этом подсчёт имён среди белгородцев у сотрудников федерального ЗАГСа немного другой. Так, по их результату, с такими же именами в 2024 году в регионе родились 236 Софий, 216 Марий, 195 Варвар и 194 Викторий. Еву в топе и вовсе заменила Анна — так могли назвать 170 юных белгородок.
Встречались в регионе и редкие или необычные имена. Например, были женские вариации мужских имён: Аксения, Виталия, Святослава и Иоанна.
Встречались и славянские: Ярина, Златаслава, Устинья и Любава. Также новорождённым белгородкам в минувшем году выбирали такие имена, как Паулина, Сабрина и Тая. Запомнились и Ясна, Юлианна, Эльмира, Феофания, Рая, Орнелла, Матрона, Луна, Мадона и Зинаида.
Три малышки получили «снежное» имя: Снежаны родились в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках.
Кроме этого, в ЗАГСе Белгорода в прошлом году зарегистрировали королевскую двойню с необычными именами: девочку назвали Кристиана, а её брата — Кристиан. А родители, приехавшие в областной центр из Гаити и Мали, назвали свою малышку Айше.
В регионе родилась и девочка Андриана — седьмая белгородка с таким именем за последние 100 лет. Необычно назвать своего ребёнка решили родители Андрей Андреевич и Виталина Витальевна.
Также в региональном ЗАГСе рассказывали, сколько белгородок получили имена мучениц за девять месяцев 2024 года. Верой назвали только 47 девочек, Надеждой — 20, Любовью — восемь, а Софией — 169 малышек.
Были и те белгородцы, кого своё имя, полученное при рождении, не устраивало. Всего за прошедший год на смену ФИО решились более тысячи жителей региона, но подавляющее большинство из них — женщины, поскольку им также приходилось менять фамилию при вступлении в брак.
Сменить только имя решились 53 жителя региона, а имя вместе с отчеством — всего пять человек. 23 женщины старше 60 лет и 41 девочка в возрасте 14-17 лет тоже решили сменить свои имена. На какие именно, в пресс-службе белгородского правительства не уточнили.
При этом в 2023 году только 39 мужчин и женщин не устраивали их имена.
Список популярных в 2023 году женских имён не отличается от списка 2024-го. Так, уже несколько лет лидирующую позицию занимает София — в 2023-м таким именем назвали 230 девочек. Сразу после неё идут Мария (224 малышки), Варвара (194), Анна (190) и Виктория (179).
Среди редких имён 2023 года закрепились Снежана и Снежина: первым именем назвали четырёх девочек, а вторым — всего одну. Встречалось и много необычных: например, Маниса, Матрона, Марьян, Иветта, Имона, Италия, Луна, Мурсалина и множество других имён.
В регионе также живут две России: правда, родились они не в 2023 году, а в 2011-м и в 2017-м.
Отметим, что в первый день 2025 года на свет появились пять белгородцев: три мальчика и две девочки. Какие имена родители решили им дать, не сообщается. Известно имя только самой первой появившийся на свет малышки — её назвали Анной.
Ранее редакция Бел.Ру составляла список имён, которые можно дать детям, родившимся в 2025 году. Списки предоставлялись в зависимости от месяцев и от знаков зодиака. Также стало известно, какие характеры могут быть у малышей, появившихся на свет в этом году.