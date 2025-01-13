Как назвать ребёнка: какие имена чаще и реже всего давали новорождённым белгородкам?

Были и те белгородцы, кого своё имя, полученное при рождении, не устраивало. Всего за прошедший год на смену ФИО решились более тысячи жителей региона, но подавляющее большинство из них — женщины, поскольку им также приходилось менять фамилию при вступлении в брак.