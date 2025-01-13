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Posted 13 января, 17:05

Published 13 января, 17:05

Modified 13 января, 17:05

Updated 13 января, 17:05

Лидирующие позиции несколько лет занимают одни и те же имена, но среди редких появляются новые и необычные.

Как назвать ребёнка: какие имена чаще и реже всего давали новорождённым белгородкам?

13 января 2025, 17:05
Фото: Изображение Midjourney. Лидирующие позиции несколько лет занимают одни и те же имена, но среди редких появляются новые и необычные.

В белгородском ЗАГСе перечислили популярные и редкие женские имена

Несмотря на неспокойную оперативную обстановку, белгородцы продолжают создавать семьи и рожать детей. Но какие имена жители региона чаще всего дают своим детям, а какие — реже? Полный обзор женских имён за 2024 год — в материале Бел.Ру.

Самые популярные женские имена в Белгородской области

Всего в 2024 году на свет появились 9260 детей, из которых 4735 — мальчики и 4525 — девочки. Чаще всего родителями становились белгородцы в возрасте 30-34 лет.

Как подсчитали сотрудники белгородского ЗАГСа, в минувшем году жители приграничного региона наибольшее предпочтение отдавали пяти женским именам. В топ вошли:

  • София — так в 2024 году назвали 230 новорождённых белгородок по сравнению с 22,2 тысячи по России;
  • Мария — 207 малышек в сравнении с 16,1 тысячи по РФ;
  • Варвара — 190 (в общероссийский топ это имя не попало);
  • Виктория — 187 из 15,1 тысячи по РФ;
  • Ева — 166 из 18,3 тысячи по РФ.

При этом подсчёт имён среди белгородцев у сотрудников федерального ЗАГСа немного другой. Так, по их результату, с такими же именами в 2024 году в регионе родились 236 Софий, 216 Марий, 195 Варвар и 194 Викторий. Еву в топе и вовсе заменила Анна — так могли назвать 170 юных белгородок.

Среди популярных в 2024 году женских имён по региону сохранились и прошлогодние лидеры.
Имя София чаще всего давали не только белгородкам, но и всем россиянкам.
Среди популярных в 2024 году женских имён по региону сохранились и прошлогодние лидеры.. Фото: Реестр ЗАГСа

Топ редких женских имён в Белгородской области

Встречались в регионе и редкие или необычные имена. Например, были женские вариации мужских имён: Аксения, Виталия, Святослава и Иоанна.

Встречались и славянские: Ярина, Златаслава, Устинья и Любава. Также новорождённым белгородкам в минувшем году выбирали такие имена, как Паулина, Сабрина и Тая. Запомнились и Ясна, Юлианна, Эльмира, Феофания, Рая, Орнелла, Матрона, Луна, Мадона и Зинаида.

Три малышки получили «снежное» имя: Снежаны родились в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках.

«Снежное» и редкое: три девочки в Белгородской области получили зимние имена
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Кроме этого, в ЗАГСе Белгорода в прошлом году зарегистрировали королевскую двойню с необычными именами: девочку назвали Кристиана, а её брата — Кристиан. А родители, приехавшие в областной центр из Гаити и Мали, назвали свою малышку Айше.

В регионе родилась и девочка Андриана — седьмая белгородка с таким именем за последние 100 лет. Необычно назвать своего ребёнка решили родители Андрей Андреевич и Виталина Витальевна.

Также в региональном ЗАГСе рассказывали, сколько белгородок получили имена мучениц за девять месяцев 2024 года. Верой назвали только 47 девочек, Надеждой — 20, Любовью — восемь, а Софией — 169 малышек.

В одном из районов Белгородской области появилась на свет первая королевская двойня
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Кто решил сменить имя на новое?

Были и те белгородцы, кого своё имя, полученное при рождении, не устраивало. Всего за прошедший год на смену ФИО решились более тысячи жителей региона, но подавляющее большинство из них — женщины, поскольку им также приходилось менять фамилию при вступлении в брак.

Сменить только имя решились 53 жителя региона, а имя вместе с отчеством — всего пять человек. 23 женщины старше 60 лет и 41 девочка в возрасте 14-17 лет тоже решили сменить свои имена. На какие именно, в пресс-службе белгородского правительства не уточнили.

При этом в 2023 году только 39 мужчин и женщин не устраивали их имена.

Не все белгородцы одобряют выбор имени, который сделали ранее родители
Не все белгородцы одобряют выбор имени, который сделали ранее родители. Фото: 1MI

А как белгородок называли в 2023 году?

Список популярных в 2023 году женских имён не отличается от списка 2024-го. Так, уже несколько лет лидирующую позицию занимает София — в 2023-м таким именем назвали 230 девочек. Сразу после неё идут Мария (224 малышки), Варвара (194), Анна (190) и Виктория (179).

Среди редких имён 2023 года закрепились Снежана и Снежина: первым именем назвали четырёх девочек, а вторым — всего одну. Встречалось и много необычных: например, Маниса, Матрона, Марьян, Иветта, Имона, Италия, Луна, Мурсалина и множество других имён.

В регионе также живут две России: правда, родились они не в 2023 году, а в 2011-м и в 2017-м.

Среди имён новорождённые встречаются редкие на заграничный манер или не такие распространённые русские
Среди имён новорождённые встречаются редкие на заграничный манер или не такие распространённые русские. Фото: 1MI

Отметим, что в первый день 2025 года на свет появились пять белгородцев: три мальчика и две девочки. Какие имена родители решили им дать, не сообщается. Известно имя только самой первой появившийся на свет малышки — её назвали Анной.

Ранее редакция Бел.Ру составляла список имён, которые можно дать детям, родившимся в 2025 году. Списки предоставлялись в зависимости от месяцев и от знаков зодиака. Также стало известно, какие характеры могут быть у малышей, появившихся на свет в этом году.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Имена#Белгород#Новорождённые#Все материалы авторов#Женские имена
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