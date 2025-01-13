Из-за неочищенных тротуаров белгородка могла сломать руку возле больницы

Отметим, что в декабре ушедшего 2024 года власти региона обещали разработать программу чат-бота, который мог бы собирать и автоматически перенаправлять обращения белгородцев по уборке улиц от снега и наледи, но на данный момент ничего о прогрессе в разработке неизвестно.