Из-за неочищенных тротуаров белгородка могла сломать руку возле больницы

Posted 13 января, 13:46
Published 13 января, 13:46
Modified 13 января, 13:48
Updated 13 января, 13:48
Утром, около 8:30 13 января, в Белгороде на улице Губкина случилось ЧП. Напротив городской больницы №2, возле пешеходного перехода лежащей женщине оказывала помощь бригада скорой помощи.
Изначально читатели Бел.Ру предположили, что пострадавшую могли сбить на пешеходном переходе, и она, получив травмы, обратилась к медикам, но позже с редакцией вновь связались жители Харьковской горы.
Очевидица рассказала, что женщина, поскользнувшись, упала из-за гололёда на, кажется, не посыпанных песком тротуарах. Читательница Бел.Ру первая заметила пострадавшую, помогла ей встать и вызвала скорую помощь. По первичным признакам, предполагает очевидица, у упавшей был перелом руки.
Отметим, что в декабре ушедшего 2024 года власти региона обещали разработать программу чат-бота, который мог бы собирать и автоматически перенаправлять обращения белгородцев по уборке улиц от снега и наледи, но на данный момент ничего о прогрессе в разработке неизвестно.