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Posted 13 января, 13:46

Published 13 января, 13:46

Modified 13 января, 13:48

Updated 13 января, 13:48

Из-за неочищенных тротуаров белгородка могла сломать руку возле больницы

Из-за неочищенных тротуаров белгородка могла сломать руку возле больницы

13 января 2025, 13:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Скорая помощь
Читатели Бел.Ру рассказали подробности утреннего инцидента на Губкина в Белгороде. Женщина поскользнулась на льду и, предположительно, сломала руку.

Утром, около 8:30 13 января, в Белгороде на улице Губкина случилось ЧП. Напротив городской больницы №2, возле пешеходного перехода лежащей женщине оказывала помощь бригада скорой помощи.

Изначально читатели Бел.Ру предположили, что пострадавшую могли сбить на пешеходном переходе, и она, получив травмы, обратилась к медикам, но позже с редакцией вновь связались жители Харьковской горы.

Очевидица рассказала, что женщина, поскользнувшись, упала из-за гололёда на, кажется, не посыпанных песком тротуарах. Читательница Бел.Ру первая заметила пострадавшую, помогла ей встать и вызвала скорую помощь. По первичным признакам, предполагает очевидица, у упавшей был перелом руки.

Отметим, что в декабре ушедшего 2024 года власти региона обещали разработать программу чат-бота, который мог бы собирать и автоматически перенаправлять обращения белгородцев по уборке улиц от снега и наледи, но на данный момент ничего о прогрессе в разработке неизвестно.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Скорая помощь#Гололёд#Уборка улиц#Наледь#Белгород
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